Sport in tv oggi sabato 10 ottobre: Giro di Lombardia e Italia-Portogallo, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il Giro di Lombardia e la finale per il bronzo dei Mondiali femminili di hockey su pista tra Italia e Portogallo sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di sabato 10 ottobre. Grande spazio anche ai motori con MotoGP, Formula 1 e Superbike, mentre altre Nazionali azzurre saranno impegnate nel football americano, nel calcio a 5, nel baseball e nella finale per il terzo posto dei Mondiali Under 19 di hockey pista. In serata spazio anche alla Serie A di volley femminile e al basket.

Il Giro di Lombardia scatta alle 11.00 e sarà seguito da Rai ed Eurosport, mentre il programma dei motori comincia già nella notte con il GP d’Indonesia di MotoGP e prosegue con Sprint Race e qualifiche del GP di Singapore di Formula 1 e con il GP dell’Estoril di Superbike.

Diversi anche gli appuntamenti con l’Italia: alle 13.00 Polonia-Italia agli Europei di football americano, alle 15.00 Italia-Francia nelle qualificazioni agli Europei femminili di calcio a 5, alle 19.00 Italia-Spagna nelle qualificazioni Premier 12 di baseball, alle 19.15 Italia-Argentina per il bronzo ai Mondiali Under 19 di hockey pista e alle 22.30 Italia-Portogallo per il terzo posto del Mondiale femminile.

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Sport in tv oggi, sabato 10 ottobre

02.40 – MOTO3 (GP Indonesia) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

03.00 – GOLF (PGA Tour) – Baycurrent Classic, terzo giro: diretta streaming dalle ore 05.00 su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.

03.25 – MOTO2 (GP Indonesia) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

04.00 – GRAVEL (Mondiali) – Prova femminile: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

04.10 – MOTOGP (GP Indonesia) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

04.50 – MOTOGP (GP Indonesia) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

05.10 – CICLISMO FEMMINILE – Tour of Chongming Island, seconda tappa Changxing-Chongming: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 07.00.

06.00 – TENNIS (ATP Masters 1000 Shanghai) – Secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Arnaldi-Fritz sarà il secondo match dalle 06.00, Darderi-Tsitsipas il quarto.

06.45 – MOTO3 (GP Indonesia) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

07.00 – NUOTO (Coppa del Mondo) – Batterie a Tashkent: diretta streaming su Eurovision Sport.

07.40 – MOTO2 (GP Indonesia) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

08.00 – BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open: diretta streaming su BWF TV.

09.00 – MOTOGP (GP Indonesia) – Sprint Race: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

09.00 – BMX RACING (Coppa del Mondo) – Prima giornata a Zhangjiakou: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

09.00 – TENNIS (WTA 1000 Pechino) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Max e SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+.

09.30 – JUDO (Mondiali) – Turni preliminari delle categorie +78 kg femminili e +100 kg maschili: diretta streaming su Judo TV.

10.00 – GOLF (DP World Tour) – Open di Spagna, terzo giro: diretta tv su Sky Sport Golf dalle 13.30; streaming su Sky Go e NOW dalle 13.30.

10.40 – SUPERBIKE (GP Estoril) – Prove libere 3: non è prevista copertura tv o streaming.

11.00 – FORMULA 1 (GP Singapore) – Sprint Race: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

11.00 – CICLISMO – Giro di Lombardia: diretta tv su Rai Sport HD fino alle 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.15 – SUPERBIKE (GP Estoril) – Superpole: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

13.00 – FOOTBALL AMERICANO (Europei) – Polonia-Italia: diretta streaming su FIDAF TV.

13.30 – CALCIO (Premier League) – Arsenal-Leeds: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.00 – CALCIO (Liga) – Rayo Vallecano-Athletic Bilbao: diretta streaming su DAZN.

14.00 – PADEL (Germania P2) – Semifinali: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Carpi: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Grosseto: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Bari-Giugliano: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Casertana-Monopoli: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Crotone-Audace Cerignola: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – CALCIO (Serie C) – Savoia-Inter U23: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.45 – PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Telimar: non è prevista copertura tv o streaming.

15.00 – FORMULA 1 (GP Singapore) – Qualifiche: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

15.00 – NUOTO (Coppa del Mondo) – Finali a Tashkent: diretta streaming su Eurovision Sport.

15.00 – CALCIO A 5 (Qualificazioni Europei femminili) – Italia-Francia: diretta streaming su Futsal TV.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Genoa-Fiorentina: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Benevento-Cesena: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Empoli-Palermo: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Virtus Entella-Juve Stabia: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO (Serie B) – Südtirol-Ascoli: diretta streaming su DAZN.

15.00 – CALCIO A 5 (Serie A) – Sandro Abate-Covei Meta Catania: diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

15.00 – PALLANUOTO (Serie A1) – Lazio-Trieste: non è prevista copertura tv o streaming.

15.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Trapani-Conversano: diretta streaming su Pallamano TV.

15.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Sori-Plebiscito Padova: non è prevista copertura tv o streaming.

15.15 – TIRO A VOLO (Europei) – Trap a squadre miste Juniores, finale: diretta streaming sul canale YouTube ESCvideostream.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Augsburg-Bayern Monaco: diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.30 – CALCIO (Bundesliga) – Hoffenheim-Amburgo, Mainz-Bayer Leverkusen, Paderborn-Stoccarda e Union Berlino-Elversberg: non è prevista copertura tv o streaming.

15.30 – RUGBY (Coppa Italia) – Emilia-Biella, Fiamme Oro-AN Francescato, Parabiago-Mogliano, Padova-Rovigo, Rugby Lyons-Viadana e Torino-Vicenza: non è prevista copertura tv o streaming.

15.30 – PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Ortigia e Napoli-Roma Vis Nova: non è prevista copertura tv o streaming.

16.00 – JUDO (Mondiali) – Final Block delle categorie +78 kg femminili e +100 kg maschili: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e Judo TV.

16.00 – RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Edimburgo: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Chelsea-Bournemouth: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Aston Villa-Brentford: diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.00 – CALCIO (Premier League) – Ipswich-Fulham: non è prevista copertura tv o streaming.

16.00 – PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Sassari: diretta streaming su Pallamano TV.

16.15 – CALCIO (Liga) – Alaves-Atletico Madrid: diretta streaming su DAZN.

16.30 – SUPERBIKE (GP Estoril) – Gara 1: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

16.30 – TIRO A VOLO (Europei) – Trap a squadre miste, finale: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e sul canale YouTube ESCvideostream.

17.00 – CALCIO (Bundesliga austriaca) – Grazer-Salisburgo: diretta streaming su Como TV.

17.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferraro-Leno: diretta streaming su Pallamano TV.

17.15 – CALCIO (Ligue 1) – Lilla-Le Havre: diretta streaming su Ligue1+.

17.15 – CALCIO (Serie B) – Vicenza-Pisa: diretta streaming su DAZN.

17.15 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Lazio-Bogliasco: non è prevista copertura tv o streaming.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Arzignano-Juventus Next Gen: diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Desenzano-Dolomiti Bellunesi: diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Albinoleffe: diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Novara-Cittadella: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Pianese: diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e NOW.

17.30 – CALCIO (Serie C) – Pineto-Reggiana: diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Inter-Parma: diretta streaming su DAZN.

18.00 – PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – SIS Roma-Ancona: non è prevista copertura tv o streaming.

18.30 – RUGBY (United Rugby Championship) – Scarlets-Benetton: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Premier League) – Manchester United-Tottenham: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Bundesliga) – Lipsia-Eintracht Francoforte: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Liga) – Barcellona-Getafe: diretta streaming su DAZN.

18.30 – PALLAMANO (Serie A) – Haenna-Chiaravalle: diretta streaming su Pallamano TV.

18.30 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande Padana-Mestrino, Cassano-Padova e Nuoro-Brixen: diretta streaming su Pallamano TV.

18.45 – CALCIO (Eredivisie) – Feyenoord-AZ Alkmaar: diretta streaming su Como TV.

19.00 – BASEBALL (Qualificazioni Premier 12) – Italia-Spagna: diretta streaming su RaiPlay Sport 1.

19.00 – CALCIO (Liga portoghese) – Maritimo-Porto: diretta streaming su DAZN.

19.00 – PALLAMANO (Serie A) – Conversano-Cingoli, Merano-Cologne, Molteno-Albatro e Trieste-Cassano: diretta streaming su Pallamano TV.

19.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Serie A1) – Erice-Mezzocorona: diretta streaming su Pallamano TV.

19.15 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali Under 19) – Finale per il bronzo: Italia-Argentina, diretta streaming su World Skate TV.

19.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Scandicci: diretta streaming su DAZN.

19.30 – BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Sesto San Giovanni: diretta streaming su Flima TV.

19.30 – CALCIO (Serie B) – Arezzo-Cremonese: diretta streaming su DAZN.

19.30 – PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Chiavari: non è prevista copertura tv o streaming.

20.00 – CALCIO (Saudi League) – Al Hilal-Al Ittihad: diretta streaming su Como TV.

20.00 – BASKET (Serie A) – Udine-Trento: diretta streaming su LBA TV.

20.00 – PALLAMANO (Serie A1) – Bolzano-Fasano: diretta streaming su Pallamano TV.

20.30 – BASKET (Serie A) – Varese-Trieste: diretta streaming su LBA TV.

20.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Busto Arsizio: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e DAZN.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Spezia-Gubbio: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Zweite Bundesliga) – Norimberga-Wolfsburg: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Napoli-Frosinone: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

20.45 – CALCIO (Ligue 1) – Brest-Angers, Lorient-Paris FC, Monaco-Tolosa e PSG-Le Mans: diretta streaming su Ligue1+.

21.00 – CALCIO (Liga) – Real Madrid-Villarreal: diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO (Eredivisie) – Ajax-Nijmegen: diretta streaming su Como TV.

21.45 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali Under 19) – Finale per l’oro Portogallo-Spagna: diretta streaming su World Skate TV.

22.30 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali femminili) – Finale per il bronzo: Italia-Portogallo, diretta streaming su World Skate TV.

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre

01.00 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali femminili) – Finale per l’oro Spagna-Argentina: diretta streaming su World Skate TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche sabato 10 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.