Shanghai amara per l’Italia, preoccupazione per la Coppa Davis: Musetti, Berrettini e Cobolli fuori subito

Il torneo di Shanghai non porta parecchia fortuna agli italiani. La caduta più pesante è di Lorenzo Musetti, eliminato a sorpresa, male anche Djokovic.

La resa inaspettata di Musetti contro Zhou

Lorenzo Musetti saluta subito il torneo ATP. Il toscano perde contro Yi Zhou, numero 277 della classifica mondiale, per 7-6(7) 3-6 7-6(1) in 2 ore e 28 minuti. Un epilogo triste.

Nel primo parziale regna l’equilibrio, senza palle break. Al tie-break l’italiano sale 6-3, spreca tre set point di fila e subisce la rimonta dell’avversario.

Nel secondo set Musetti reagisce, annulla due palle break in apertura e vince la frazione per 6-3. Il terzo parziale sembra il momento giusto per svoltare. Sull’1-1 il toscano ottiene tre opportunità di break, ma le spreca. Si arriva a un altro tie-break, e questa volta Musetti sbaglia tutto. Un doppio fallo, un pessimo dritto e recuperi mancati condannano l’azzurro. Zhou domina per 7-1.

Le statistiche finali mostrano un paradosso: Lorenzo vince 10 punti totali in più rispetto al rivale, ma abbandona il campo da sconfitto, vittima della poca lucidità nei momenti davvero decisivi.

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Giornata nera: eliminati Berrettini, Cobolli e Djokovic

La pessima giornata tricolore prosegue inesorabile. Se l’eliminazione di Musetti è forse quella più cocente, viste le aspettati per il ritorno in condizione del tennista azzurro, non va meglio ai colleghi apparsi in affanno a pochi giorni dalla Coppa Davis.

Anche Matteo Berrettini fa le valigie dopo una dura lotta contro lo statunitense Brandon Nakashima, vincitore per 7-6(4) 7-5. A fine gara il romano commenta: “Il primo set grida vendetta”.

Niente da fare per Flavio Cobolli, superato dal francese Adrian Mannarino per 6-1 4-6 6-3. Tre italiani in campo, tre rapide eliminazioni.

Il Masters 1000 asiatico perde poi Novak Djokovic. Il serbo, reduce dal trionfo di Pechino, appare stanco e cede a Hubert Hurkacz per 6-4 6-3. Il tabellone cambia volto e al terzo turno propone la sfida tra il polacco e Zhou.

Tra i big sorride Alexander Zverev, capace di battere la wild card locale Wu Yibing per 6-4 7-6(4). Avanza senza giocare l’australiano Alex de Minaur per il forfait di Alex Molcan, mentre il russo Andrey Rublev abbandona il torneo battuto dal giapponese Rei Sakamoto con un doppio 6-4, confermando le tante sorprese di questa sessione.