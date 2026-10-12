Collari d’Oro 2026, festa dello sport italiano al Giulio Onesti: premiati campioni olimpici e mondiali

A Roma la cerimonia della massima onorificenza sportiva nazionale. Protagonisti gli ori di Milano Cortina e i campioni del mondo del 2026. Fontana non esclude il 2030, Lollobrigida rilancia la sfida olimpica.

Lo sport italiano ha celebrato i suoi campioni con i Collari d’Oro 2026. Nella Palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa, a Roma, si è svolta oggi la cerimonia di consegna della massima onorificenza dello sport nazionale.

I riconoscimenti sono andati alle vincitrici e ai vincitori dell’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 e agli atleti che nel corso dell’anno hanno conquistato un titolo mondiale nelle discipline olimpiche e paralimpiche. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis.

Come prevede il regolamento delle benemerenze, gli atleti già insigniti del Collare d’Oro negli anni precedenti hanno ricevuto il Diploma d’Onore, mentre ai tecnici è stata assegnata la Palma d’Oro al Merito Tecnico. Premiati anche personalità, società sportive e i vertici dei Corpi Militari e Civili i cui atleti hanno vinto un oro a Milano Cortina.

Fontana: «Vedremo se ci sarà energia per un’altra Olimpiade»

Tra le protagoniste della giornata Arianna Fontana, che con 14 medaglie olimpiche non esclude di arrivare fino ai Giochi del 2030. «Milano-Cortina è stata un’esperienza incredibile. Rivivere un’Olimpiade in casa è stato un grande regalo. Me la sono goduta appieno di fronte a migliaia di italiani e di fronte alla mia famiglia», ha raccontato.

«Non sono ancora sicura se Milano-Cortina è stata la mia ultima Olimpiade, vedremo se ci sarà energia per un’altra», ha aggiunto la 36enne, che tra tutte le sue medaglie conserva un posto speciale per la prima: «Tutte le medaglie olimpiche hanno il loro valore, forse quella di Torino dove è iniziato tutto è quella a cui tengo di più».

Lollobrigida: «Doppia mamma e altri quattro anni in pista»

Ha già le idee chiare Francesca Lollobrigida. La campionessa olimpica del pattinaggio di velocità, in attesa del secondo figlio, vuole continuare a gareggiare: «Sarà un altro maschietto e nascerà tra fine novembre e i primi di dicembre. L’idea è quella di continuare a gareggiare, la sfida è riuscire a tornare per battere di nuovo gli olandesi a casa loro nel 2030».

«Il divertimento deve stare alla base di tutto, altrimenti non inizierei questa nuova sfida: doppia mamma e altri quattro anni in pista», ha spiegato.

Vittozzi e Favaretto, le voci di un 2026 da ricordare

Lisa Vittozzi, oro olimpico nella 10 km inseguimento di biathlon, è tornata sulla sua gara perfetta: «Quella gara è stata perfetta, in quella perfezione c’era il fatto di non pensare a niente e a isolarmi senza pensare che potevo vincere una medaglia d’oro. Ero in una bolla, ho gestito bene le emozioni che avevo».

Per la scherma ha parlato Martina Favaretto, campionessa mondiale nel fioretto individuale e a squadre: «È un grande onore e una grande responsabilità essere qui. Siamo un movimento molto forte, l’abbiamo dimostrato e vogliamo continuare così».

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Collari d’Oro e Diplomi d’Onore

Sport del Ghiaccio: Collare d’Oro a Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser; Diploma d’Onore a Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Pietro Sighel, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti.

Sport Invernali: Collare d’Oro ad Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder; Diploma d’Onore a Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Simone Deromedis.

Atletica Leggera: Diploma d’Onore a Francesco Fortunato.

Vela: Collare d’Oro a Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini.

Scherma: Collare d’Oro ad Anna Cristino, Tommaso Martini e Gaia Caforio; Diploma d’Onore a Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.

Canottaggio: Diploma d’Onore a Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Collare d’Oro a Chiara Mazzel e Nicola Cotti Cottini; Diploma d’Onore a Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli, René De Silvestro, Emanuel Perathoner e Jacopo Luchini.

Para Ciclismo: Collare d’Oro ad Andrea Biancalani; Diploma d’Onore a Fabrizio Cornegliani.

Para Tiro a Segno: Collare d’Oro a Tommaso Starec.

Summer Deaflympics 2025: Collare d’Oro a Matteo Masetti, Federico Tamborrino e Viola Scotto Di Carlo.

Palme d’Oro, società, personalità e Stelle d’Oro

Palme d’Oro al Merito Tecnico: Luca Zenti (atletica leggera), Vittorio Altobelli (canottaggio), Thomas Maggiora (nuoto), Agostino Sanacore e Alessandro Puccini (scherma), Armin Zoeggeler (slittino), Danny Gerardini (sci alpino) e Igor Confortini (para snowboard).

Società sportive: A.S.D. Sci Corno alle Scale Kli Bologna, A.S.D. Canottieri Sabazia, Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., ACF Fiorentina S.r.l., Circolo del Tennis Palermo A.S.D., Associazione Sportiva S. Stefano, Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili e Associazione Sportiva Handicappati Novara Onlus.

Collare d’Oro alle personalità: Angelo Binaghi, Evelina Christillin, Francesco Ettorre, Giuseppe Manfredi, Stefano Mei, Tiziana Nasi e Gabriella Palmieri Sandulli.

Stelle d’Oro al Merito Sportivo: Andrea De Gennaro, Salvatore Luongo, Carmine Masiello e Vittorio Pisani.

Gli assenti alla cerimonia

Non erano presenti Sara Curtis, Collare d’Oro nel nuoto, e i tennisti Jannik Sinner e Sara Errani, destinatari del Diploma d’Onore. Assenti anche Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, insigniti del Collare d’Oro, Andrea Vavassori, destinatario sia del Collare d’Oro sia del Diploma d’Onore, e Antonio Conserva, premiato con la Stella d’Oro.