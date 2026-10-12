De Laurentiis difende Malagò: “Non dovrebbe mai essere in discussione, la Serie A lo ricandiderà”

Il presidente del Napoli interviene a margine dei Collari d’Oro: “Purtroppo è la stupidità che governa l’Italia”. Poi l’affondo sui politici e l’auspicio per il futuro del calcio: “Serve un cambiamento”.

Aurelio De Laurentiis si schiera apertamente al fianco di Giovanni Malagò e auspica una sua nuova candidatura alla guida della FIGC. Il presidente del Napoli è intervenuto a margine della cerimonia dei Collari d’Oro, usando parole molto nette sulla vicenda.

«Malagò? Purtroppo è la stupidità che governa l’Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro», ha dichiarato De Laurentiis.

De Laurentiis: «Malagò è un imprenditore»

Il presidente del Napoli ha poi proseguito soffermandosi sulle qualità di Malagò e allargando il discorso al mondo politico.

«Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano», ha aggiunto.

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«Il problema è il cambiamento»

De Laurentiis ha infine rivolto lo sguardo al futuro del calcio italiano, indicando nel cambiamento il nodo centrale da affrontare.

«Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di sì, sennò il calcio andrà in discesa», ha concluso il presidente del Napoli.