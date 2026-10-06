Il ritorno di Alcaraz: “Alzare un trofeo era molto importante dopo l’infortunio”

Carlos Alcaraz è tornato a vincere all’Atp di Tokyo e si prepara alla rimonta verso la vetta dopo il lungo tempo out per infortunio

Per un giocatore abituato a collezionare vittorie, il successo rischia di diventare dovuto, automatico e non più un trionfo. Stavolta per Alcaraz lo è stato, in modo particolare, ed era il 28esimo in carriera. Nella finale del torneo ATP di Tokyo, lo spagnolo ha piegato il ceco Jiri Lehecka in due set, tornando a vincere un titolo a otto mesi di distanza dall’ultimo.

Lo spagnolo ha commentato con grande emozione la sua affermazione: “Sono molto felice di poter alzare di nuovo un trofeo; era da parecchio tempo che non lo facevo. Questo è davvero speciale dopo l’infortunio. Tornare e vincere al mio secondo torneo è molto importante per me”.

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Sulla capacità di correggere i propri errori nel corso della settimana, Alcaraz ha sottolineato: “A volte non ho giocato bene, ma sono molto contento di come ho trovato le soluzioni. Questa è stata la mia migliore partita”.

Le parole di Alcaraz dopo il ritorno e la vittoria all’Atp di Tokyo

Sui pensieri negativi con cui ha convissuto durante il lungo stop forzato, l’iberico ha confessato: “Durante l’infortunio mi sono passati per la testa molti dubbi. Sarei mai tornato quello di prima? Avrei sentito di nuovo dolore colpendo la palla?”.

Infine, è stato naturale ringraziare il proprio staff tecnico: “Grazie al mio team, sapevo che sarei tornato più forte”. E ha concluso: “Mi hanno dato la fiducia necessaria per colpire la palla come sempre, e grazie a loro ce l’ho fatta”.