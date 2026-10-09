Giustizia per Palmisano e Re: Fiamme Gialle e ADR consegnano le medaglie a Fiumicino

Antonella Palmisano e Davide Re ricevono finalmente le medaglie europee. La cerimonia si è svolta all’aeroporto di Fiumicino per chiudere il raduno stagionale delle Fiamme Gialle e ha visto la consegna delle medaglie dopo le squalifiche combinate dall’antidoping ad altri atleti.

Palmisano e Re si prendono le medaglie dopo l’intervento dell’antidoping

Il ritardo è di parecchi anni, ma i risultati ora sono ufficiali. Ieri, all’aeroporto di Roma Fiumicino, le Fiamme Gialle e la società Aeroporti di Roma hanno organizzato un evento per consegnare i metalli riassegnati in via definitiva dopo le squalifiche dei vincitori.

Antonella Palmisano ha messo al collo due argenti per la gara dei 20 km di marcia, uno per gli Europei U23 di Tampere 2013 e l’altro per gli Europei assoluti di Berlino 2018. A Davide Re è andato il bronzo dei 400m relativo agli Europei U23 di Tallinn 2015. L’iniziativa rientra nell’accordo tra il gruppo sportivo e ADR per l’assistenza agli atleti in transito negli scali di Fiumicino e Ciampino. Erano presenti il presidente FIDAL Stefano Mei, il direttore del Golden Gala Marco Sicari e Roberto Rao per la società aeroportuale, insieme a testate come Sky Sport, SportFace e RTL 102.5.

Oltre ai premiati, hanno partecipato i campioni della staffetta di Tokyo, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, il marciatore Francesco Fortunato e i medagliati di Birmingham 2026.

I record di Andy Díaz e la chiusura del raduno

L’incontro ha fatto anche da passerella per i successi recenti dell’atletica gialloverde. I vertici delle Fiamme Gialle hanno ricordato il salto di 18,15m di Andy Díaz, che vale il titolo mondiale indoor, quello europeo e il primato italiano. Spazio poi per il titolo europeo della 4x400m di Luca Sito, l’oro mondiale U20 nel lungo di Daniele Inzoli e il record nazionale di Francesco Pernici sugli 800m con il crono di 1’42”67.

L’evento ha segnato la fine del raduno tecnico svolto dal 6 al 9 ottobre tra Castelporziano, Fiumicino e Roma. Il nuovo Comandante del Centro Sportivo, Gen.B. Raffaele d’Angelo, ha salutato la squadra affiancato dal Colonnello Gabriele Di Paolo e dal Tenente Stefano Anceschi. Nei giorni scorsi gli atleti hanno lavorato in pista e provato attività diverse dal solito. Il programma ha previsto lezioni di tiro, sfide interne e momenti di recupero alle QC Terme, utili per staccare la spina, fare gruppo e compattare la squadra in vista dei prossimi impegni agonistici.