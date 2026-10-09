Trap Junior: oro con record per Archetti, bronzo per Materazzo

Si è concluso con un eccellente bottino il percorso della nazionale giovanile italiana di Trap ai Campionati Europei 2026. Sotto la guida del Direttore Tecnico Marco Conti, gli atleti azzurri hanno collezionato due primi posti, due secondi posti, una terza posizione e un primato mondiale.

Tiro a volo, brillano Archetti e Materazzo

Il successo più clamoroso è arrivato dal settore rosa. Valentina Archetti, ventenne originaria di Coccaglio (BS) e già iridata a Suhl (GER) quest’anno, ha conquistato la corona continentale stabilendo contestualmente il nuovo record del mondo nell’atto conclusivo. Dopo aver superato le fasi preliminari in terza piazza con il punteggio di 116/125 +9, la tiratrice bresciana ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute della finale, completando i turni iniziali senza commettere alcuna sbavatura. Nelle battute conclusive si è giocata il gradino più alto del podio nel derby contro la connazionale Greta Sforzi (Marina Militare), residente a Fiorenzuola (FI). La sfida si è risolta a favore di Archetti per 28 a 26, garantendole l’oro europeo.

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La neocampionessa ha manifestato una profonda commozione, faticando a trovare le parole per descrivere il momento. Ha ammesso di non aver ancora pienamente metabolizzato il trionfo continentale che si aggiunge a quello mondiale ottenuto a giugno in Germania, sottolineando come il record mondiale renda l’evento un ricordo indelebile. Ha poi attribuito il merito a un percorso fatto di duri allenamenti e sacrifici, esprimendo gratitudine verso il DT Conti, il proprio coach Rodolfo Viganò, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro e i propri familiari. Ha infine evidenziato la bellezza di aver condiviso il podio con la compagna di squadra.

Anche Greta Sforzi, qualificatasi come quinta grazie a un 116/125 +2, ha espresso enorme soddisfazione per quello che rappresenta il suo primo sigillo internazionale in carriera alla sua prima apparizione europea, ringraziando la famiglia, lo staff tecnico composto da Conti e Fabrizio Satolli, la Federazione e la Marina Militare per il supporto e la fiducia.

Il terzo posto è andato alla rappresentante dell’Ungheria Anna Nyitrai, che ha ottenuto il bronzo fermandosi a quota 20/25. Non sono riuscite ad accedere alla finale Martina Montani (Fiamme Oro), proveniente da Castelverde (CR), e Maria Iovinella (Marina Militare), di Panicale (PF), che si sono posizionate rispettivamente al quattordicesimo e quindicesimo posto con uno score di 110/125.

Il terzetto composto da Archetti, Montani e Iovinella ha comunque ottenuto la medaglia d’argento nella prova a squadre totalizzando 336/375, inserendosi tra la Francia, vincitrice con 342/375, e la compagine russa (iscritta sotto la bandiera neutrale AIN), terza con 335/375.

Sul fronte maschile, la gioia individuale porta la firma di Alessandro Materazzo (Fiamme Oro), atleta di Viterbo. Il ventunenne, al debutto assoluto in una competizione internazionale, ha guadagnato l’accesso all’ultimo atto solo dopo un serrato spareggio che gli ha consegnato l’ottava piazza disponibile con 117/125 +15. In finale ha mantenuto alta la concentrazione, assicurandosi la medaglia di bronzo con un punteggio di 22/25. Il tiratore ha espresso grande entusiasmo per questo debutto da podio, ammettendo che avrebbe preferito evitare lo shoot-off in qualifica, ma riconoscendo che quella tensione gli ha fornito la carica ideale per la finale. Ha dedicato il piazzamento alla famiglia, ai vertici federali e alle Fiamme Oro. Davanti a lui si sono piazzati soltanto il vincitore turco Egemen Agca (oro con 27/30) e il greco Georgios Kounadinis (argento con 25/30).

Rimane il rammarico per Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS), che dopo aver dominato le qualifiche con un quasi perfetto 124/125 ha chiuso la finale in quinta posizione con 22/25. È sfumato per un soffio l’accesso alla finale per Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone, uscito sconfitto proprio dallo spareggio contro Materazzo e classificatosi nono con 117/125 +14. Più staccato Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS), ventisettesimo con 114/125. La delusione individuale si è però trasformata in gioia collettiva: il trio Gerri-Diana-Tanfoglio ha conquistato il titolo europeo a squadre grazie a uno score complessivo di 355/375, mettendosi alle spalle la Turchia (351/375) e la Francia, terza a parità di punteggio ma penalizzata dall’ultimo zero.

Il CT Marco Conti ha espresso grande orgoglio per i risultati dei suoi ragazzi, intravedendo in loro le fondamenta per l’avvenire dello shooting azzurro, frutto di abnegazione e determinazione. Ha esteso i propri complimenti sia ai medagliati sia a chi ha lottato senza salire sul podio, ringraziando i tecnici Fabrizio Satolli e Rodolfo Viganò per l’assistenza offerta agli atleti.

Per quanto riguarda la categoria Senior, la gara maschile vede attualmente in vetta a punteggio pieno (75/75) un terzetto composto dal tedesco Marius Josef Erik John, dal ceco Pavel Vanek e dal croato Josip Glasnovich. Immediatamente dietro, distanziati di due soli piattelli, si trovano Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT) e Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP). Cerca di recuperare terreno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, fermo a quota 71/75.

Tra le donne, prestazione magistrale di Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), che guida la classifica provvisoria senza errori con un perfetto 75/75. In seconda posizione la segue Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV) con 70/75, insidiata da Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) che ha chiuso a 69/75. Nella giornata di domani i tiratori della categoria maggiore completeranno le ultime serie preliminari prima delle finali, che prenderanno il via con la competizione femminile a partire dalle ore 14:00 italiane.