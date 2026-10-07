WBC Mediterraneo Supermedi, Cavallaro-El Fahmi in diretta su Italia Boxe TV domenica 11 ottobre

Il PalaCatania ospita la sfida per il titolo tra il pugile italiano e il marocchino Ayoub El Fahmi. Appuntamento domenica 11 ottobre alle 20.30, in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Grande appuntamento con la boxe domenica 11 ottobre 2026 al PalaCatania, dove andrà in scena la sfida per il titolo WBC Mediterraneo dei pesi supermedi tra Cavallaro e il marocchino Ayoub El Fahmi.
L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 20.30 su Italia Boxe TV, il canale dedicato al pugilato della piattaforma OTT Sportface TV.
WBC Mediterraneo Supermedi, appuntamento al PalaCatania
Il palazzetto del capoluogo etneo farà dunque da cornice a una serata che avrà come incontro principale la sfida per la cintura WBC Mediterraneo dei Supermedi.
Di fronte il pugile italiano Cavallaro e Ayoub El Fahmi, rappresentante del Marocco. L’organizzazione dell’evento è affidata a Tiger Eye Prom.
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Cavallaro-El Fahmi in diretta su Italia Boxe TV
Gli appassionati potranno seguire l’evento domenica 11 ottobre a partire dalle 20.30 su Italia Boxe TV, canale tematico dedicato al pugilato disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.
Una serata che porterà dunque il ring del PalaCatania direttamente sugli schermi di Sportface TV, con in palio il titolo WBC Mediterraneo della categoria Supermedi.