Nuoto: record Coetze nel dorso, Razzetti a podio nella farfalla

La seconda giornata di Coppa del Mondo in vasca corta offre grande spettacolo nell’impianto dell’Uzbekistan. Nuovo record mondiale nei dorso, per l’Italia continua a brillare Razzetti.

Pieter Coetze abbatte il record del mondo a dorso

L’uomo copertina a Tashkent è Pieter Coetze. Il sudafricano vince la gara veloce a dorso fermando il cronometro sul tempo di 22.09. Cade così il primato globale di 22.11 del russo Kliment Kolesnikov, che resisteva dal novembre del 2022. Una prestazione costruita nel finale: partenza controllata con una reazione di 0.59, poi il cambio di passo decisivo nella seconda vasca nuotata in 11.17 per lasciarsi alle spalle i russi Egor Kornev in 22.29 e Pavel Samusenko in 22.35. Solo la settimana scorsa a Baku aveva fissato il primato africano a 22.51. In pochi giorni ha tolto quasi mezzo secondo al proprio personale, mandando un chiaro segnale anche in chiave futura anche all’azzurro Thomas Ceccon.

Tra le donne brilla Siobhan Haughey, padrona della prova a stile libero completata in 1:51.02, staccando nettamente l’americana Anna Peplowski ferma a 1:53.32. Marrit Steenbergen si impone a dorso in 55.32, mentre la gara a rana premia l’irlandese Mona McSharry in 1:04.25 davanti alla russa Evgeniia Chikunova in 1:04.50.

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Alberto Razzetti trova il bronzo, bene Viberti e Henveaux

Per i colori italiani arrivano buoni segnali dal ligure Alberto Razzetti. Il nuotatore sale sul terzo gradino del podio nella specialità a farfalla chiudendo la fatica in 1:53.09. Meglio di lui fanno soltanto il cinese Chen Juner, vincitore in 1:49.98, e il giapponese So Ogata, secondo in 1:50.29.

Poco prima, Razzetti aveva sfiorato un altro podio nella finale dei misti, piazzandosi quarto in 1:52.53, gara vinta dallo statunitense Casas in 1:51.81 davanti al connazionale Carson Foster in 1:52.21.

In vasca scende anche Ludovico Viberti, che termina sesto a rana con 26.42 nella prova vinta dal sudafricano Michael Houlie in 25.67.

Tra le altre gare di giornata, la giovanissima cinese Yu Yiting domina i misti in 4:27.09. Il belga Lucas Henveaux controlla la distanza a stile libero trionfando in 7:37.83, superando Carson Foster in 7:40.38 e l’atleta di casa Ilia Sibirtsev in 7:40.77. La belga Roos Vanotterdijk ripete il successo di Baku vincendo a farfalla in 24.75 contro la svedese Sara Junevik in 25.06.