Sfida Sinner-Alcaraz su Sky e NOW: esibizione a Seul il 10 gennaio

Il grande tennis su Sky e NOW accende il 2026 con la sfida Sinner-Alcaraz: i due numeri uno del tennis mondiale si affrontano a Seul in un’esibizione in diretta e in chiaro su TV8.

Il grande tennis su Sky e NOW inaugura il nuovo anno con un appuntamento di altissimo livello. Sabato 10 gennaio 2026 riparte da Seul, in Corea del Sud, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti di un’esibizione prestagionale trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Un evento che riaccende una rivalità destinata a segnare anche il 2026, mettendo di fronte due campioni che stanno dominando il tennis internazionale.

Sfida Sinner-Alcaraz su Sky e NOW, orari e canali

La sfida Sinner-Alcaraz su Sky e NOW sarà trasmessa in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, permettendo agli appassionati di seguire l’incontro fin dalle prime ore della giornata.

Per chi non potrà assistere alla diretta, il match sarà proposto anche in differita alle 22 su TV8, portando il grande tennis in chiaro e a un pubblico ancora più ampio.

Una rivalità che segna il tennis mondiale

L’italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero due e numero uno del ranking mondiale, si affrontano in una sfida dal valore tecnico elevatissimo. L’esibizione di Seul rappresenta un passaggio importante nella preparazione in vista dei primi tornei ufficiali dell’anno, ma anche un’occasione per misurarsi ancora una volta in un confronto che promette spettacolo puro.

Il grande tennis su Sky e NOW trova così uno dei suoi momenti più attesi, con due protagonisti che incarnano il presente e il futuro del circuito.

Il grande tennis su Sky fino al 2028

La sfida Sinner-Alcaraz è solo uno dei tanti appuntamenti che compongono l’offerta del tennis su Sky e NOW. Fino al 2028, Sky trasmetterà oltre 100 tornei dell’ATP Tour e del WTA Tour, comprese le ATP Tour Finals e le WTA Tour Finals.

A questi si aggiungono due eventi Slam di assoluto prestigio: Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, e lo US Open. L’offerta è completata da oltre 300 ore di approfondimenti, analisi e contenuti dedicati, con una copertura continua anche su Sky Sport 24 e sui canali digitali e social di Sky Sport.