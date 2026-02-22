Sportface TVOriginals
Scherma

Europei Cadetti di scherma a Tbilisi 2026: al via le gare a squadre

Lorenzo De Angelis
-
Federscherma
Europei Tbilisi 2026, oggi cominciano le gare a squadre (federscherma.it) - sportface.it

Ai campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 di scherma, in corso nella capitale georgiana di Tbilisi, la terza giornate di gare vede l’apertura delle competizioni a squadre della categoria Cadetti (U17). Dopo una prima fase di fare individuali ricca di soddisfazioni per l’Italia, con tante medaglie conquistate, oggi saranno tre gli eventi a squadre in programma: spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. 

Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pedana per continuare il cammino nella rassegna continentale giovanile.

Azzurrini e azzurrine pronti per la prova a squadre

Nella spada maschile a squadre, l’Italia schiera un quartetto competitivo formato da Pietro de Gaetano, già medagliato in questa rassegna, insieme ad Andrea Bossalini, Gabriele Giovita e Valentino Monaco. Insieme cercheranno di sfruttare l’ottimo stato di forma mostrato nelle gare individuali per competere con i migliori team europei.

Nel fioretto femminile, la squadra italiana comprende Maria Elisa Fattori, Martina Molteni, Gloria Pasqualino ed Elena Picchi, pronte a dare battaglia in un torneo dove la profondità della squadra può, e come, fare la differenza.

Infine, nella sciabola femminile la rappresentativa è composta da Vittoria Mocci e Anna Torre, insieme a Vittoria Fusetti e Matilde Reale, in un team che punta a confermarsi.

Il bilancio italiano dopo le gare individuali

La giornata odierna si inserisce in un trend positivo per la scherma italiana U17 a Tbilisi. Nella prima fase di gare individuali, gli azzurrini hanno infatti raccolto diverse medaglie importanti. Tra queste spiccano l’argento di Pietro de Gaetano nella spada maschile, i doppi bronzi conquistai nella sciabola femminile da Vittoria Mocci e Anna Torre insieme all’argento nel fioretto maschiale di Giovanni Pierucci, oltre al bronzo di Pitro Hirsch Butté nella sciabola maschile. 

Federscherma

Il bilancio dell’Italia ai Campionati Europei di Tbilisi 2026 (IPA Agency) – sportface.it

Insomma, risultati che hanno dato fiducia agli atleti italiani e ora la squadra punta a trasformare questa buona forma individuali in prestazioni di rilievo anche nelle gare a squadre, cercando di portare più titoli possibili nel medagliere tricolore.

