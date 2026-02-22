Bezzecchi e Aprilia da record nei test MotoGP a Buriram, Bagnaia quarto

Il riminese firma il miglior tempo all-time in Thailandia. Ogura secondo, tris Ducati alle spalle

Marco Bezzecchi e Aprilia chiudono col sorriso la due giorni di test MotoGP a Buriram. Sul circuito thailandese, teatro del primo Gran Premio del 2026 in programma la prossima settimana, il pilota riminese ha fatto registrare il miglior tempo di sempre sulla pista, fermando il cronometro sull’1’28”668.

Un segnale forte da parte della casa di Noale, sempre più protagonista nel Motomondiale, che piazza anche Ai Ogura in seconda posizione nella giornata conclusiva.

Bezzecchi davanti a tutti: Aprilia in evidenza

Bezzecchi ha preceduto proprio il giapponese Ai Ogura (Trackhouse), secondo in 1’28”765. Dietro ai due alfieri Aprilia, tris Ducati: terzo Marc Marquez, quarto Pecco Bagnaia e quinto Alex Marquez.

Marc Marquez è stato protagonista anche di una caduta che gli ha provocato un’abrasione al braccio. “Niente di importante – ha detto lo spagnolo a Sky Sport –. Può succedere. Sono contento di come sono andati i test”.

Bagnaia tra pista e mercato

Quarto tempo per Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo in MotoGP, reduce da una stagione complicata. Il futuro del pilota piemontese resta uno dei temi caldi del paddock.

“In pochi giorni usciranno tanti annunci di tanti team: aspettatevi anche il mio – ha dichiarato Bagnaia –. Ho già deciso, ho seguito il mio istinto. Ho scelto quello che pensavo fosse più giusto per me”.

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile passaggio proprio in Aprilia, dove potrebbe prendere il posto di Jorge Martin, per fare coppia con Bezzecchi. Lo stesso romagnolo, interpellato sull’argomento, ha preferito restare concentrato sulla pista: “Non lo so, non sono cose che mi riguardano più di tanto. C’è sicuramente nel team chi si dedica a queste cose”.

Gli altri protagonisti

Alle spalle di Bagnaia ha chiuso Alex Marquez, seguito da Pedro Acosta, per il quale si parla di un futuro in Ducati Factory dal 2027. Ottavo tempo per Jorge Martin, al rientro dopo aver saltato le prime sessioni di Sepang.

“Sono contento, non avevo grandi aspettative – ha detto Martin –. Ho cambiato un po’ di cose nello stile di guida, ora posso guidare la moto in maniera naturale e sono fiducioso che sarà una bella stagione”.

Verso il primo GP del 2026

Il Mondiale MotoGP scatterà proprio a Buriram la prossima settimana. I test hanno fornito indicazioni importanti: Aprilia c’è, Ducati resta solidissima, e il mercato potrebbe cambiare gli equilibri del 2026.

