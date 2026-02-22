Paralimpiadi Milano Cortina 2026: quando iniziano, le discipline e dove vederle in tv

Finiscono le Olimpiadi, ma l’Italia resta al centro del mondo dello sport. Dal 6 al 15 marzo vanno in scena i XIV Giochi Paralimpici Invernali, con cerimonia d’apertura all’Arena di Verona e sei discipline in programma tra le nevi delle Dolomiti e le arene lombarde. La Rai trasmetterà tutto in chiaro.

Il sipario delle Olimpiadi si chiude stasera all’Arena di Verona, ma quella stessa Arena il 6 marzo tornerà a illuminarsi per accendere i XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per l’Italia è la terza Paralimpiade di casa — dopo Roma 1960 e Torino 2006 — e la prima in assoluto assegnata a due città in forma congiunta, esattamente come per l’edizione olimpica appena conclusa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Quando iniziano e quando finiscono

Le gare del curling in carrozzina partiranno già da mercoledì 4 marzo, con le fasi a gironi. La cerimonia ufficiale di apertura è fissata per venerdì 6 marzo all’Arena di Verona — la stessa sede della cerimonia di chiusura olimpica di questa sera — e ruoterà attorno al tema “Life in Motion”, con sul palco tra gli altri Stuart Copeland, storico batterista dei Police, e il trio house Meduza. Le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7 marzo. I Giochi si chiuderanno domenica 15 marzo.

Le sei discipline paralimpiche

Saranno sei gli sport protagonisti di questa edizione, tutti ambientati nelle stesse sedi che hanno ospitato le gare olimpiche tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige: biathlon paralimpico, para ice hockey, sci alpino paralimpico, sci di fondo paralimpico, snowboard paralimpico e wheelchair curling (curling in carrozzina).

Quanti atleti e quante nazioni

Ai nastri di partenza ci saranno 665 atleti paralimpici provenienti da 50 Paesi. Una presenza più raccolta rispetto ai 3.500 olimpici, ma non meno intensa. Da segnalare la polemica in corso riguardo alla partecipazione di dieci atleti russi e bielorussi, ammessi dal Comitato Paralimpico Internazionale: la squadra ucraina ha già annunciato l’intenzione di boicottare la cerimonia inaugurale, e anche la Commissione Europea ha espresso contrarietà alla decisione.

Milo, la mascotte paralimpica

La mascotte dei Giochi Paralimpici è Milo, il cui nome richiama direttamente Milano. Secondo la storia ufficiale, Milo è nato senza una zampetta ma ha imparato, con ingegno e forza di volontà, a trasformare la propria diversità in una risorsa — un simbolo perfetto dei valori paralimpici. La mascotte olimpica Tina, invece, prende il nome da Cortina.

Dove vedere le Paralimpiadi in tv e streaming

La Rai ha acquisito i diritti in esclusiva per l’Italia. Le gare principali andranno in diretta su Rai 2 e Rai Sport HD, con possibilità di seguire gli eventi in contemporanea su entrambi i canali. Per chi preferisce lo streaming, tutta la programmazione in chiaro sarà disponibile gratuitamente su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3.

🔵 RIEPILOGO RAPIDO — DOVE VEDERE LE PARALIMPIADI 2026

Diretta tv: Rai 2 e Rai Sport HD Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 e 3

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS