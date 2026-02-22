Coppa del Mondo Paralimpica di scherma a Pisa: ultima giornata con tre gare a squadre

Si apre oggi l’ultima giornata di gare della Coppa del Mondo Paralimpica 2026 di scherma. Dopo tre giornate ricche di sfide individuali e medaglie azzurre, la conclusione dell’evento è dedicata alle prove a squadre nelle tre armi: sciabola femminile, fioretto maschile e spada femminile.

Il bilancio delle prove individuali e l’entusiasmo azzurro

Nelle giornate precedenti, Pisa ha visto numerose emozioni e importanti risultati per gli atleti italiani nella competizione paralimpica internazionale. Nella terza giornata di gare individuali, gli azzurri hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo: Andrea Mogos ha vinto la sciabola femminile categoria B, consolidando una grande forma, mentre Edoardo Giordan si è piazzato secondo nella sciabola maschile categoria A e Gianmarco Paolucci ha conquistato il bronzo nella sciabola maschile B.

Questi piazzamenti testimoniano la qualità della scherma paralimpica italiana e l’ottimo stato di forma dei rappresentati tricolore, che hanno saputo farsi valere in competizioni super equilibrate e decisive per la classifica di World AbilitySport Para Fencing.

Ultime prove a squadre per chiudere la tappa

Nella giornata conclusiva di oggi, al PalaCus di Pisa le squadre paralitiche si affrontano nelle tre prove a squadre previste dal programma: la sciabola femminile, il fioretto maschile e la spada femminile. Per ciascune di queste competizioni sono disponibili live e video dei match, con link pubblicato sul portare ufficiale della Federazione Italiana Scherma.

Queste prove a squadre rappresentano l’ultimo atto della tappa italiana di Coppa del Mondo, un evento internazionale che attrae atleti da numerosi Paesi e offre una vetrina importante a chi pratica scherma in carrozzina.