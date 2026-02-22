Ebba Andersson regina della 50 km tc a Lago di Tesero: sipario olimpico sulla neve con Comarella 17ª

La svedese domina la massacrante prova in tecnica classica in Val di Fiemme, staccando Heidi Weng nel finale e chiudendo in 2:16’28”. Bronzo a sorpresa per la svizzera Kälin. Anna Comarella, unica azzurra al via, onora fino in fondo uno degli ultimi appuntamenti della sua carriera.

A Lago di Tesero, in Val di Fiemme, cala il sipario sul programma della neve di Milano Cortina 2026 e lo fa nel segno di Ebba Andersson. La svedese è la regina indiscussa della 50 chilometri in tecnica classica, la prova più dura e affascinante dello sci di fondo olimpico, portata a termine con una superiorità che non ha lasciato spazio a discussioni.

Andersson comanda, Weng insegue, Kälin sorprende

Andersson ha dettato legge per gran parte delle sette tornate previste dal percorso fiemmese, costruendo il vantaggio con pazienza prima di allungare in modo definitivo nelle ultime tre tornate, dove la norvegese Heidi Weng non ha potuto fare altro che inseguire. Al traguardo il divario tra le due è di 2’15”, con la svedese che ferma il cronometro a 2:16’28″2.

La vera sorpresa di giornata porta la firma della svizzera Nadja Kälin, capace di conquistare un bronzo inatteso chiudendo a 6’41” dalla vincitrice e avendo la meglio nel finale su Kristin Fosnaes e sulla statunitense Jessie Diggins, entrambe escluse dal podio in una volata che ha premiato la solidità elvetica.

Comarella generosa fino in fondo

In casa Italia c’è Anna Comarella, unica rappresentante azzurra al via, che porta a termine la sua 50 chilometri olimpica con il piglio di chi sa di stare vivendo uno degli ultimi capitoli di una lunga carriera agonistica. Il 17° posto finale è il frutto di una prestazione generosa, dignitosa, affrontata con la consapevolezza e il carattere di un’atleta che ha dato tutto fino all’ultimo metro del tracciato fiemmese.

