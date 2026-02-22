Yeman Crippa fa la storia a Napoli: nuovo record italiano di mezza maratona in 59:01

Il campione trentino delle Fiamme Oro vola sotto il muro dei 59 minuti mancandolo per un solo secondo alla Coelmo Napoli City Half Marathon, migliorando di 25 secondi il suo stesso primato nazionale siglato sempre nel capoluogo campano nel 2022. Con quel crono si piazza al settimo posto delle migliori prestazioni stagionali mondiali del 2026. Napoli, Capitale Europea dello Sport, festeggia in grande stile.

Napoli regala ancora una volta la storia all’atletica italiana. Yeman Crippa torna nel capoluogo campano e fa esattamente quello che sa fare meglio: riscrivere i libri dei record. Il 29enne delle Fiamme Oro vince la Coelmo Napoli City Half Marathon fermando il cronometro a 59:01, nuovo primato italiano di mezza maratona, migliorando di 25 secondi il 59:26 che lui stesso aveva siglato proprio a Napoli nel 2022.

Un crono da top mondiale

Un risultato che va ben oltre i confini nazionali. Il tempo di Crippa lo proietta al settimo posto nella classifica delle migliori prestazioni stagionali mondiali del 2026, a soli due secondi dal muro psicologico dei 59:00 che il campione trentino ha già messo nel mirino. Un crono stellare per chi già detiene i record italiani dei 3000, 5000 e 10000 metri piani, e che conferma come Crippa sia ormai stabilmente tra i fondisti più forti d’Europa.

La gara perfetta, quasi

Crippa ha corso con intelligenza tattica, rimanendo ancorato al pacemaker fino al decimo chilometro prima di prendere in mano la situazione. “Sono rimasto incollato al pacer fino al decimo chilometro, tranquillo e rilassato, poi ho preso la situazione in mano e mi sono messo davanti”, ha raccontato al traguardo. “All’uscita dalla galleria ho visto che il crono era intorno ai 59 minuti, peccato che sia mancato un secondo ma ci potrò riprovare il prossimo anno.” Il vento assente sul lungomare ha fatto il resto, trasformando Napoli nel teatro ideale per l’impresa.

Il pubblico, l’atmosfera, la giornata giusta

Crippa ha più volte sottolineato quanto il contesto abbia inciso sulla prestazione. “Mi ha aiutato tantissimo il pubblico, l’atmosfera, era tutto perfetto. Sono arrivato preparato in tante gare, ma ci devono essere le condizioni giuste e qui è successo.” Parole che raccontano anche la maturità di un atleta consapevole che il talento da solo non basta: serve il momento giusto, il percorso giusto, la giornata giusta. E oggi, a Napoli, era tutto allineato.

Riscatto dopo un 2025 difficile

Il record arriva dopo una stagione 2025 che lo stesso Crippa ha definito “da dimenticare”. Un ritorno in grande stile, dunque, che lui stesso ha inquadrato con lucidità: “Si comincia bene la nuova stagione: è solo l’inizio e devo rimanere con i piedi per terra, sempre concentrato. È solo una parte del percorso, uno dei tanti obiettivi.” La fame di risultati è intatta, e i margini di miglioramento — considerando che i 59:00 sono a portata di mano — fanno ben sperare in vista degli appuntamenti internazionali.

Il podio completo: bene anche le donne

Alle spalle di Crippa si è piazzato il keniano Andrea Kiptoo in 59:27, con il podio completato dal connazionale Owen Korir Kapkama in 59:42. In campo femminile vittoria della keniana Lucy Nthenya Ndambuki in 1h08:49, seguita dalla connazionale Nelly Jeptoo in 1h09:26 e dalla finlandese Susanna Saapunki in 1h10:35.

Una giornata di grande atletica nel cuore di Napoli, che nel 2026 celebra il titolo di Capitale Europea dello Sport nel modo più bello: con un record italiano sul suo lungomare.

