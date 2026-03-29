Sabalenka inarrestabile: bis al Miami Open e Sunshine Double, Gauff battuta in tre set

La numero uno al mondo conquista il suo terzo titolo del 2026 e diventa la quinta giocatrice nella storia a centrare la doppietta Indian Wells-Miami. Per Coco Gauff niente da fare: 6-2, 4-6, 6-3
Aryna Sabalenka non si ferma più. La numero uno del ranking mondiale femminile ha conquistato il Miami Open 2026, quarto WTA 1000 della stagione, imponendosi in finale sulla statunitense Coco Gauff, quarta testa di serie, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. La bielorussa si conferma così regina dei campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida, dove il torneo mette in palio un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari.
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Sabalenka nella storia: è Sunshine Double
Con questo successo, la 27enne di Minsk entra in un club esclusivissimo: è soltanto la quinta giocatrice di sempre a conquistare il cosiddetto “Sunshine Double”, ovvero la doppietta Indian Wells-Miami nella stessa stagione. Un’accoppiata che poche campionesse nella storia del tennis femminile sono riuscite a mettere a segno.
Terzo titolo del 2026, 23esimo in carriera
Il trionfo in Florida rappresenta il terzo trofeo stagionale per Sabalenka, che nel 2026 aveva già festeggiato a Brisbane e a Indian Wells. In carriera, la numero uno del mondo sale a 23 titoli conquistati su 43 finali disputate, confermandosi una delle giocatrici più vincenti della sua generazione.
Gauff si arrende in tre set
Dall’altra parte della rete, Coco Gauff ha provato a riaprire i giochi aggiudicandosi il secondo parziale, ma non è bastato per sovvertire l’inerzia di un match dominato dalla bielorussa. La statunitense, nonostante la sconfitta, conferma di essere una delle avversarie più temibili del circuito.