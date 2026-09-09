Rybakina è la nuova numero uno al mondo: il ranking dopo gli US Open

Elena Rybakina ce l’ha fatta: è realtà il sorpasso di Sabalenka ed è lei la numero uno al mondo. Decisiva la vittoria contro Zheng

Lo US Open 2026 non ha ancora la sua vincitrice per questa stagione, ma ha già espresso un verdetto storico destinato a rimanere negli annali del tennis femminile mondiale.

Elena Rybakina, infatti, da lunedì sarà ufficialmente la nuova numero uno del mondo. La tennista kazaka diventa così la 30esima giocatrice a conquistare la vetta del ranking WTA da quando il sistema di classifica è stato introdotto nel 1975.

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Un primato straordinario, raggiunto grazie alla sofferta ma decisiva vittoria nei quarti di finale contro la cinese Qinwen Zheng. Il successo è arrivato in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-4, dopo due ore e 15 minuti di battaglia intensa.

Rybakina concretizza il sorpasso su Sabalenka ed è la nuova numero uno

Serviva esattamente questo risultato alla kazaka per concretizzare il definitivo sorpasso nei confronti di Aryna Sabalenka, la quale perde così il primo posto nella classifica mondiale dopo un dominio durato cento settimane consecutive.

Il sorpasso rappresenta l’ultimo passo di un percorso fatto regolarità e ottima continuità nei risultati. Rybakina, con il suo servizio devastante e una tenuta mentale di acciaio, ha saputo capitalizzare con grande cinismo tutte le chance, trasformando la pressione del momento in pura energia agonistica.

Mentre Sabalenka lascia il trono dopo un regno lungo e prestigioso, gli occhi di tutti i tifosi sono ora puntati sulla nuova leader. La caccia al titolo del Grande Slam newyorkese continua, ma Elena ha già vinto la sua battaglia più importante: quella per la storia, entrando di diritto nella élite assoluta del tennis mondiale.