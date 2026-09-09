Ciclismo, Pellizzari vince il Giro della Toscana: bel segnale verso il Mondiale

Il 22enne della Red Bull-BORA-hansgrohe trionfa nel Memorial Alfredo Martini grazie all’attacco nell’ultimo chilometro. Secondo Jordan Jegat, terzo Christian Scaroni. Il Mondiale è in programma il 27 settembre.

Giulio Pellizzari manda un segnale importante in vista del Mondiale del 27 settembre. L’azzurro ha conquistato il Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini, imponendosi al termine dei 189 chilometri di gara con arrivo a Pontedera.

Decisivo l’attacco portato dal corridore della Red Bull-BORA-hansgrohe nell’ultimo chilometro, quando Pellizzari è riuscito a sorprendere gli altri componenti del gruppo di testa e a involarsi verso il successo.

Pellizzari attacca nell’ultimo chilometro e vince

La corsa è stata caratterizzata dalle due ascese al Monte Serra. Nel finale si è formato un drappello di dieci battistrada, all’interno del quale Pellizzari ha saputo scegliere il momento giusto per fare la differenza.

Superato l’ultimo chilometro, il 22enne marchigiano ha accelerato sorprendendo i compagni di fuga e riuscendo a conservare il vantaggio fino al traguardo di Pontedera.

Per Pellizzari si tratta della sesta vittoria stagionale, ottenuta a poche settimane dall’appuntamento iridato.

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Scaroni sul podio, Fancellu quinto

Alle spalle dell’azzurro ha chiuso il francese Jordan Jegat della TotalEnergies, mentre Christian Scaroni della XDS Astana Team ha completato il podio.

Quarto posto per un altro francese, Lenny Martinez della Bahrain Victorious. A completare la top 5 è stato Alessandro Fancellu.

Il successo di Pellizzari assume così un peso particolare anche in prospettiva Mondiale, con l’appuntamento del 27 settembre sempre più vicino.