Beach soccer, Europei: l’Italia è in semifinale! Battuta la Germania

L’Italia continua la sua cavalcata agli Europei di beach soccer: gli Azzurri hanno battuto anche la temibile Germania

Neanche la pioggia riesce a fermare l’Italia. Gli Azzurri, a Viareggio, hanno scritto una pagina incredibile nella Superfinal dell’Euro Beach Soccer League. Nella seconda giornata del Girone A, gli Azzurri hanno battuto la Germania con un netto 9-3, blindando il primo posto in classifica a punteggio pieno e staccando matematicamente il pass per le semifinali del torneo continentale.

Dopo il grande esordio contro la Moldavia, l’Italia ha confermato il suo eccellente stato di forma, facendo molto meglio dei diretti avversari fin dai primissimi minuti di gioco. Il primo tempo si è chiuso sul 4-0 grazie alle reti di Gentilin, Bertacca, Andriani e ancora Gentilin, anche oggi autore di un match di primissimo piano.

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Nella ripresa, la Germania ha tentato di tornare in partita, ma è stato ancora Gentilin a frustrare i tentativi avversari. Poi è arrivato anche il gol di Sassari, che ha fissato il punteggio sul 6-2. Nel terzo e ultimo parziale, nonostante un’altra marcatura della Germania, la squadra ha chiuso i conti con un finale super: il poker personale di Gentilin, la rete di Shalabi e il sigillo finale di Fazzini hanno fissato il punteggio sul 9-3.

Italia in semifinale agli Europei: ora si punta dritti alla vittoria

Questa vittoria schiacciante proietta l’Italia verso le semifinali con il morale alle stelle. La straordinaria capacità di gestire il gioco anche in condizioni meteo davvero difficili dimostra la solidità di un gruppo pronto a lottare per il titolo europeo.

Viareggio ha visto un’altra impresa sportiva destinata a far sognare tutti i tifosi appassionati. E con quest’Italia ogni sogno è autorizzato e non ci sono limiti, se non la vittoria finale.