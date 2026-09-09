Ferrari, Vasseur verso Madrid: “Sfida completamente nuova, dovremo adattarci subito”

Il team principal guarda al prossimo appuntamento dopo Monza: “Ci sarà molto da imparare fin dai primi giri del venerdì”. Leclerc e Hamilton avevano già avuto un primo contatto con il Madring durante il Filming Day di luglio.

La Ferrari archivia Monza e concentra tutte le energie sul nuovo appuntamento di Madrid. Alla vigilia del weekend sul Madring, Fred Vasseur sottolinea soprattutto la necessità di adattarsi rapidamente a un circuito completamente nuovo per la Formula 1.

“Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull’opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta”, ha spiegato il team principal della Scuderia.

Vasseur: “Il Madring è una sfida completamente nuova”

Il nuovo tracciato spagnolo rappresenterà un’incognita per tutte le squadre, chiamate a costruire rapidamente riferimenti e raccogliere dati già nelle prime sessioni.

“Quella del Madring è una sfida completamente nuova per la Formula 1”, ha sottolineato Vasseur, ricordando però che Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno già avuto la possibilità di cominciare a familiarizzare con la pista durante il Filming Day disputato dalla Ferrari a luglio.

Un vantaggio iniziale che non elimina comunque le molte incognite: “Ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì”.

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Ferrari chiamata ad adattarsi rapidamente

Secondo Vasseur, uno degli aspetti centrali del weekend sarà la capacità della squadra di reagire velocemente alle indicazioni provenienti dalla pista.

“Il circuito presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione”, ha spiegato il team principal.

Prove libere e lavoro di messa a punto avranno quindi un peso ancora maggiore del solito, con Ferrari chiamata a individuare nel minor tempo possibile il miglior assetto per entrambe le monoposto.

“Massimizzare il potenziale di entrambe le vetture”

Vasseur indica anche l’approccio che la squadra dovrà mantenere per tutto il fine settimana: “Dobbiamo affrontare il weekend una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture”.

Dopo il difficile appuntamento di Monza, la Ferrari riparte dunque da Madrid con la necessità di voltare pagina e affrontare nel migliore dei modi una pista senza precedenti e ancora tutta da scoprire.