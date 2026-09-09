Alcaraz eliminato agli US Open fa gioire Sinner: ‘salvo’ un record da 18 anni

L’eliminazione di Carlos Alcaraz agli US Open ha una diretta conseguenza sia su Sinner, sia sullo storico del torneo: cosa è successo

Carlos Alcaraz saluta gli US Open 2026 tra le lacrime e la fatica, consegnando a Flushing Meadows una certezza statistica destinata a entrare nella leggenda del tennis. Il campione spagnolo, campione in carica, è stato infatti eliminato nei quarti di finale dall’americano Ben Shelton.

La partita si è trasformata in una vera e propria maratona, terminata alle 3:33 del mattino, con il punteggio finale di 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7) a favore del tennista di Atlanta. Questa sconfitta ha un sapore particolare: garantisce che gli US Open avranno un nuovo campione per il diciottesimo anno consecutivo.

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L’ultimo giocatore capace di difendere con successo il titolo a New York fu Roger Federer, che completò il suo celebre poker di trionfi consecutivi nel 2008. Da allora, nessuno è più riuscito nell’impresa di bissare il successo dell’anno precedente, nemmeno fuoriclasse come Rafael Nadal, Novak Djokovic o lo stesso Alcaraz, che pure ha dominato negli altri Major.

Un nuovo campione per 18 anni! E Sinner mantiene il primo posto

Mentre Shelton esulta per la prima vittoria in carriera contro il numero tre del mondo, proiettandosi in semifinale, il mondo del tennis riflette sull’incredibile serie di vincitori degli US Open. Alcaraz ha ammesso di essersi spinto oltre i propri limiti fisici.

Resta l’immagine di un torneo imprevedibile, ma che comunque non ha arrecato nessun danno in termini di classifica a Jannik Sinner, anzi. L’altoatesino è sempre più sicuro del primo posto, almeno per diverse settimane.