Golf, Amgen Irish Open 2026 su Sky e NOW: sette italiani in gara, orari e programma tv

Il DP World Tour fa tappa in Irlanda da giovedì 10 a domenica 13 settembre. Al via Molinari, Mazzoli, Migliozzi, Manassero, Laporta, Paratore e De Leo. Diretta su Sky Sport Golf e streaming su NOW.

Il DP World Tour 2026 fa tappa in Irlanda per l’Amgen Irish Open. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con quattro giornate di gara sui campi del Trump International Golf Links & Hotel di Doonbeg.

Particolare attenzione alla pattuglia italiana, composta da Francesco Molinari, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore e Gregorio De Leo.

Amgen Irish Open, sette italiani al via

Saranno dunque sette gli azzurri impegnati nell’appuntamento irlandese del DP World Tour. Tra i nomi più attesi figurano Francesco Molinari, Guido Migliozzi e Matteo Manassero, insieme a Mazzoli, Laporta, Paratore e De Leo.

La prima giornata scatterà giovedì 10 settembre dalle 14.30. Venerdì la copertura inizierà dalle 10.30, mentre sabato il collegamento prenderà il via alle 15.30. La giornata conclusiva di domenica 13 settembre sarà trasmessa a partire dalle 14.30.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Amgen Irish Open su Sky e NOW: la programmazione completa

Giovedì 10 settembre – 1ª giornata

Dalle 14.30: telecronaca di Fabrizio Radaelli e commento di Massimo Scarpa

Dalle 17.00: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Giovanni Dassù

Venerdì 11 settembre – 2ª giornata

Dalle 10.30: telecronaca di Alessandro Lupi e commento di Massimo Scarpa

Dalle 14.00: telecronaca di Fabrizio Radaelli e commento di Giovanni Dassù

Dalle 18.00: telecronaca di Fabrizio Radaelli e commento di Giovanni Dassù

Sabato 12 settembre – 3ª giornata

Dalle 15.30: commento di Silvio Grappasonni e Massimo Scarpa

Dalle 17.00: commento di Massimo Scarpa e Giovanni Dassù

Dalle 18.30: commento di Silvio Grappasonni e Giovanni Dassù

Domenica 13 settembre – 4ª giornata

Dalle 14.30: commento di Silvio Grappasonni e Giovanni Dassù

Dalle 16.00: commento di Massimo Scarpa e Giovanni Dassù

Dalle 17.30: commento di Silvio Grappasonni e Massimo Scarpa

La squadra di commento di Sky Sport

La copertura dell’Amgen Irish Open sarà affidata a Silvio Grappasonni, Fabrizio Radaelli, Alessandro Lupi, Giovanni Dassù e Massimo Scarpa.

Approfondimenti e aggiornamenti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito e sull’app Sky Sport, su Sky Sport Insider e attraverso i canali social ufficiali di Sky Sport.

L’appuntamento è quindi da giovedì 10 a domenica 13 settembre, con tutte le giornate dell’Amgen Irish Open in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.