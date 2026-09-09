Giro della Lunigiana 2026, annullata la prima tappa per maltempo: salta la diretta su Sportface TV

L’allerta arancione e i diffusi allagamenti nello Spezzino costringono gli organizzatori a cancellare la La Spezia-Fosdinovo. Non si disputerà quindi la frazione inaugurale che avrebbe dovuto essere trasmessa dalle 14.25 su Sportface TV attraverso FCI Bike Live.

Il Giro della Lunigiana 2026 non partirà oggi, mercoledì 9 settembre. La prima tappa della 50ª edizione, la La Spezia-Fosdinovo di 98 chilometri, è stata annullata a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’allerta arancione diramata dalle autorità competenti.

La decisione arriva in una giornata caratterizzata da diffusi allagamenti alla Spezia e in altre zone della provincia. Non si disputerà quindi la frazione inaugurale e salta anche la diretta prevista dalle 14.25 su Sportface TV, attraverso il canale FCI Bike Live disponibile anche su Amazon Prime Video.

Giro della Lunigiana, annullata la prima tappa

La società organizzatrice ha comunicato la cancellazione della gara dopo il confronto con commissari, direzione corsa e rappresentanti di squadre e corridori.

“Considerate le condizioni meteo avverse, la società organizzatrice, in accordo con i commissari, la direzione corsa e i rappresentanti delle squadre (M. Casadio) e dei corridori (M. Kacina), ha determinato che la gara è stata annullata”, si legge nella nota.

Gli organizzatori hanno precisato che la decisione “si è resa necessaria in virtù dell’allerta meteo arancione diramata dalle autorità competenti”.

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Allagamenti nello Spezzino e allerta arancione

Le forti precipitazioni hanno creato numerosi problemi in Liguria fin dalla mattinata, con allagamenti che hanno interessato La Spezia e altre aree della provincia.

L’allerta arancione per temporali riguarda gran parte del Centro-Levante ligure e ha portato gli organizzatori a privilegiare la sicurezza di corridori, squadre e personale impegnato lungo il percorso.

Il percorso previsto da La Spezia a Fosdinovo

La prima frazione avrebbe dovuto aprire il programma della 50ª edizione con 98 chilometri di media montagna.

Il percorso prevedeva la partenza dalla Spezia, la prima salita verso la Foce, quindi il passaggio attraverso la bassa Val di Vara fino a Borghetto Vara, il ritorno verso Padivarma e il successivo transito da Ceparana, Santo Stefano Magra e Sarzana prima dell’arrivo a Fosdinovo.

Una tappa che, per caratteristiche altimetriche, avrebbe potuto già fornire indicazioni importanti sugli uomini destinati a giocarsi la classifica generale.

Niente diretta odierna su Sportface TV

La La Spezia-Fosdinovo avrebbe dovuto essere trasmessa in diretta dalle 14.25 su Sportface TV attraverso FCI Bike Live, canale dedicato al ciclismo disponibile anche su Amazon Prime Video.

L’annullamento della frazione comporta quindi la cancellazione della diretta prevista per il Day 1.

Per l’edizione 2026 del Giro della Lunigiana era stata annunciata una copertura video complessiva di oltre dieci ore nel corso della settimana, con telecronaca affidata a Valerio Bianco e il coinvolgimento, tra gli altri, di Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Giada Borgato.

La 50ª edizione del Giro della Lunigiana

Il Giro della Lunigiana è una corsa internazionale a tappe riservata alla categoria Juniores. Nato nel 1929 dalla US Vezzanese, è oggi organizzato dall’U.S. Casano di Ortonovo e si disputa annualmente sulle strade della Lunigiana.

L’edizione numero 50 prevede complessivamente cinque tappe dal 9 al 12 settembre, per quasi 400 chilometri, con 29 squadre al via e 12 selezioni nazionali.

Il programma della corsa dovrà ora fare i conti con la cancellazione della frazione inaugurale, decisa per garantire la sicurezza in una giornata pesantemente condizionata dal maltempo.