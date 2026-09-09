Vuelta 2026, Brennan vince anche la 17ª tappa: quinto successo, Mas resta in maglia rossa

Il 21enne britannico della Visma|Lease a Bike si impone in volata a Siviglia davanti a Meeus e Cort Nielsen. Quarto Alessandro Romele, migliore degli italiani. Domani cronometro individuale di 32,1 km da El Puerto de Santa Maria a Jerez.

Matthew Brennan conquista anche la 17ª tappa della Vuelta a Espana 2026. Il britannico della Visma|Lease a Bike si è imposto in volata nella Dos Hermanas-Siviglia di 185 chilometri, centrando la sua quinta vittoria in questa edizione della corsa spagnola e la settima complessiva per la squadra.

Il 21enne ha preceduto sul traguardo il belga Jordi Meeus della Red Bull-Bora-Hansgrohe e il danese Magnus Cort Nielsen della Uno-X Mobility. Ottimo quarto posto per Alessandro Romele, migliore degli italiani.

Fuga ripresa a tre chilometri dal traguardo

La 17ª frazione si è sviluppata secondo il copione di una classica giornata di trasferimento, con una fuga partita praticamente dal chilometro zero.

All’attacco sono andati Enzo Paleni della Groupama-FDJ United, Sinuhé Fernandez della Burgos Burpellet BH e Fredrik Dversnes della Uno-X Mobility.

Dversnes si è però rialzato poco dopo, lasciando proseguire l’azione a Paleni e Fernandez. Nel finale il francese della Groupama è rimasto solo al comando dai 14 chilometri dall’arrivo, ma il gruppo ha completato l’inseguimento a circa 3 chilometri dal traguardo.

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Brennan domina ancora lo sprint

Una volta annullata la fuga, la tappa si è decisa allo sprint. Brennan ha confermato ancora una volta la propria superiorità nelle volate di questa Vuelta, riuscendo a precedere Meeus e Cort Nielsen.

Alle loro spalle ha chiuso Alessandro Romele, quarto, davanti a Steffen De Schuyteneer e Axel Laurance.

Per Brennan si tratta della quinta affermazione personale alla Vuelta 2026, un altro successo che consolida il dominio della Visma|Lease a Bike nelle tappe veloci.

Mas conserva la maglia rossa

Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Lo spagnolo Enric Mas della Movistar resta in maglia rossa al termine di una giornata che non ha prodotto scossoni tra gli uomini di classifica.

Domani, però, lo scenario cambierà con la 18ª tappa: una cronometro individuale di 32,1 chilometri con partenza da El Puerto de Santa Maria e arrivo a Jerez.

Vuelta 2026, ordine d’arrivo della 17ª tappa

1. Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike in 4h07’15”

2. Jordi Meeus (Bel) Red Bull-Bora-Hansgrohe s.t.

3. Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility s.t.

4. Alessandro Romele (Ita) s.t.

5. Steffen De Schuyteneer (Bel) s.t.

6. Axel Laurance (Fra) s.t.

7. Pau Miquel Delgado (Esp) s.t.

8. Cesar Macias Estrada (Mex) s.t.

9. Hugo Hofstetter (Fra) s.t.

10. Bryan Coquard (Fra) s.t.