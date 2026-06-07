Roland Garros, Zverev spezza il sogno di Cobolli: primo Slam per il tedesco

Alexander Zverev conquista il Roland Garros 2026 e vince il primo Slam della carriera. Il tedesco ha battuto Flavio Cobolli al termine di una finale durissima, chiusa dopo 4 ore e 16 minuiti con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per l’azzurro resta una sconfitta amara, ma anche la consapevolezza di aver giocato un torneo straordinario che gli ha permesso di entrare in una nuova dimensione.

Cobolli reagisce dopo un avvio complicato

L’inizio è stato tutto di Zverev, bravo ad approfittare della tensione del romano e a scappare subito nel primo set, chiuso 6-1, Cobolli, però, non è uscito dalla partita. Nel secondo parziale ha trovato coraggio, ritmo e il sostengo del pubblico, strappando il servizio al tedesco nel momento decisivo e pareggiando i conti con un 6-4 di grande personalità.

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Nel terzo set Zverev è tornato avanti, ma Cobolli ha continuare a lottare, restando attaccato alla finale anche quando l’inerzia sembrava scivolargli via.

Il quarto set accende Parigi, il quinto premia Zverev

Il momento più emozionante è arrivato nel quarto set. Cobolli ha avuto più volte il break di vantaggio, ha subito la rimonta di Zverev, ma nel tie-break ha tirato fuori cuore e qualità, chiudendo 7-5 e mandando lo Chatrier in delirio. Nel quinto, però, la fatica di due settimane memorabili si è Datta sentire.

Zverev ha piazzato subito il doppio break, salendo rapidamente sul 4-0, poi ha gestito fino al 6-1 finale. Per Cobolli resta una finale persa, ma non una bocciatura: da lunedì sarà top ten e il suo Roland Garros resta una pagina enorme per il tennis italiano.