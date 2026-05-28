Roland Garros stregato per gli italiani: fuori anche Darderi

Luciano Darderi non ce l’ha fatta: dopo le ottime prestazioni a Roma, deve salutare il Roland Garros 2026

Luciano Darderi saluta il Roland Garros 2026 al secondo turno, sconfitto in cinque set dall’argentino Francisco Comesana (7-6(5), 4-6, 6-4, 2-6, 6-4) dopo 4 ore e 14 minuti di battaglia sulla terra rossa parigina. Un match logorante, deciso dai dettagli e dalla maggiore lucidità dell’avversario nei momenti decisivi.

Il numero 17 del mondo parte bene, strappa il servizio nel primo set ma non capitalizza: il tie-break premia Comesana. L’azzurro reagisce con orgoglio nel secondo parziale, imponendosi con grinta e precisione da fondo campo. Nel terzo set, però, l’argentino replica: break decisivo al decimo game e 6-4 che rimette in equilibrio la sfida.

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Darderi non molla: nel quarto set si impone con autorità, spezza due volte il muro del suo avversario e chiude 6-2, costringendo la partita al decisivo. Ma nel quinto set le gambe pesano, gli errori aumentano e Comesana – più fresco e propositivo – trova il break al quinto game, difendendo il vantaggio fino al 6-4 finale.

Darderi manca nei momenti decisivi della partita

Le statistiche fotografano l’equilibrio: 64 vincenti e 49 errori gratuiti per l’argentino, 44 vincenti e 35 errori non forzati per Darderi.

La differenza? L’incisività nei punti chiave. Per l’italo-argentino, classe 2002, è un esame di maturità sportiva non superato: talento e cuore non bastano contro un avversario cinico.

Darderi dovrà ripartire da qui dopo le ottime prove a Roma: la terra resta il suo campo, ma Parigi insegna che per fare il salto di qualità servono freddezza e gestione della fatica.