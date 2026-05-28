Europei ginnastica ritmica, Raffaeli e Dragas si prendono due finali: cosa è successo

Sofia Raffaeli e Tara Dragas convincono agli Europei di ginnastica ritmica a Varna, in Bulgaria: cosa è successo

Si accende l’Europeo 2026 di ginnastica ritmica: nella prima giornata di qualificazioni seniores, tra cerchio e palla, l’Italia risponde con grinta e talento. Sofia Raffaeli e Tara Dragas centrano due finali di specialità, confermando le ambizioni azzurre in vista dei Mondiali e del prossimo ciclo olimpico.

Raffaeli si presenta al cerchio con un’esecuzione pulita, difficoltà elevata e un punteggio di 29.350 che vale il secondo posto, alle spalle solo della fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev (29.750). La marchigiana supera rivali del calibro di Sofiia Ilteriakova e Stiliana Nikolova.

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Meno fortunata con la palla: qualche sbavatura la relega al 21° posto (25.700), fuori dalla finale di attrezzo. Splendida invece Tara Dragas: impeccabile con la palla, chiude a 28.300, seconda solo alla bulgara Nikolova per una differenza minima nell’esecuzione.

Le italiane brillano agli Europei di ginnastica ritmica

La friulana scavalca big come Harnasko e la stessa Varfolomeev. Sfiora la finale al cerchio: decima a 28.000, manca l’accesso per quattro decimi. Nella classifica generale provvisoria, Nikolova guida con 57.400, davanti a Harnasko (57.200) e Varfolomeev (57.150). Dragas è sesta (56.300), Raffaeli ottava (55.050): entrambe in corsa per la finale all-around di sabato, unico evento olimpico.

Domani si torna in pedana con clavette e nastro. Il weekend promette emozioni: le azzurre hanno mostrato carattere e qualità. Raffaeli insegue la consacrazione europea, Dragas conferma la sua ascesa imperiosa. La ginnastica ritmica italiana guarda al futuro con fiducia, Varna è solo l’ennesima dimostrazione.