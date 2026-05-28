Campionati italiani cadetti e giovani: i risultati della prima giornata. Rivivi l’evento su Assalto

I campionati italiani cadetti e giovani vanno di scena a Roma: rivivi l’evento su Assalto – piattaforma Sportface

Roma diventa il tempio della scherma tricolore: oggi prendono il via i Campionati Italiani Cadetti e Giovani, kermesse che celebra il futuro dell’arma bianca azzurra. La prima giornata è stata dedicata al fioretto Under 17, maschile e femminile, con oltre duecento atleti pronti a contendersi il titolo nazionale su otto pedane colorate.

Dalle 10.00 sono scesi in campo i ragazzi, seguiti dalle ragazze alle 12.00: eliminatorie serrate, assalti tecnici e quella grinta che solo le categorie giovanili sanno esprimere.

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Dalle 17.15, il palcoscenico si è acceso: ci sono state le fasi finali del fioretto maschile in diretta su Assalto TV, piattaforma Sportface. Un’ora dopo, è toccato alle cadette: emozioni pure, quella scherma che ci fa sentire ancora più legati a questo sport.

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Il primo giorno dei campionati italiani cadetti e giovani

È solo l’inizio: oggi è stato il primo di dieci giorni di competizioni che aprono la strada ai Campionati Assoluti Frecciarossa (30 maggio-4 giugno, finali alla Terrazza del Pincio) e alla rassegna Paralimpica (4-6 giugno).

Oggi è il primo tassello di un puzzle da qui si scriveranno le prime pagine di storie che potrebbero portare ai grandi palcoscenici internazionali. Per tecnici, famiglie e appassionati, Roma 2026 è già un appuntamento da non perdere: la scherma del futuro passa da qui.

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