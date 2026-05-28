UEFA Champions League 2025-2026 – La finale PSG-Arsenal in diretta esclusiva su Sky e NOW

Milano, 28 maggio 2026. Si torna in campo in Europa per l’atto finale della UEFA Champions League 2025/2026. Sabato 30 maggio, dalla Puskás Aréna di Budapest, in campo PSG eArsenal per un match che promette spettacolo: calcio d’inizio, per la prima volta, alle 18 in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio,Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW. Il match sarà inoltre trasmesso in differita alle 21 in chiaro su TV8.

PSG-Arsenal, il programma della finale di Champions su Sky Sport

Per uno degli eventi più attesi della stagione, Sky Sport mette in campo un racconto editoriale di altissimo livello, pensato per accompagnare gli appassionati in ogni istante dell’avvicinamento alla finale, fino al fischio d’inizio e oltre. Una copertura completa, con aggiornamenti costanti e uno sguardo privilegiato direttamente dal cuore dell’evento.

Già da domani pomeriggio, infatti, a partire dalle 15, Sky Sport 24 sarà in diretta dalla Puskás Aréna con gli inviati Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni, per raccontare in tempo reale l’atmosfera della città. Nel corso della giornata, riflettori puntati anche sugli allenamenti ufficiali delle due squadre: dalle 17 quello del PSG edalle 19 quello dell’Arsenal, entrambi in diretta dallo stadio di Budapest.

Sabato 30 maggio, nel giorno della finale, Sky Sport 24 sarà live già dalle 13.30 per vivere ogni momento dell’attesa, con collegamenti e approfondimenti che accompagneranno il pubblico fino al grande appuntamento.

Dalle 16.30 lo studio prepartita con Champions League Show: da Milano, Federica Masolin e i suoi ospiti, tra cui Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e Zvonimir Boban.

Alessandro Del Piero e Fabio Capello saranno in collegamento direttamente dallo stadio mentre gli spazi news saranno affidati a Mario Giunta. La telecronaca del match sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.

Continui aggiornamenti anche sui canali digital di Sky Sport, con il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport, che forniranno una copertura continua del fine settimana di Budapest.

In attesa del big match, da non perdere anche i due approfondimenti dedicati al cammino diArsenal e Paris Saint-Germain verso la finale di Budapest, in onda oggi alle 22.30 e alle 23 su Sky Sport 24. Da un lato il PSG di Luis Enrique, che sogna il bis continentale, dall’altro l’Arsenal di Mikel Arteta, a caccia di una storica prima volta.

SABATO 30 MAGGIO

ORE 18

PSG-ARSENAL

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Telecronaca: Massimo Marianella, commento Luca Marghegiani

Bordocampo: Gianluca Di Marzio, Giorgia Cenni

Dalle 16.30 e al termine della partita

Champions League Show

In studio: Federica Masolin, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e Zvonimir Boban

Alessandro Del Piero e Fabio Capello inviati a Budapest