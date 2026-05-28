Sportface e Digital United Studios su Samsung TV Plus con un canale FAST dedicato interamente allo sport

Dopo il debutto nell’ecosistema Amazon Prime Video, dal 28 maggio Sportface TV amplia la propria distribuzione sbarcando anche su Samsung TV Plus, rafforzando ulteriormente la presenza dello sport federale italiano nel panorama FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Il progetto, realizzato in collaborazione con Digital United Studios, porterà sul canale alcuni dei principali appuntamenti dello sport federale italiano e internazionale insieme a contenuti originali dedicati ai grandi protagonisti dello sport azzurro.

Sportface e Digital United Studios insieme su Samsung TV Plus

Il palinsesto live proporrà alcuni dei principali appuntamenti dello sport federale italiano e internazionale: dalla ginnastica con il Trofeo Città di Jesolo – Juniores e Seniores e i Campionati italiani Assoluti, all’atletica leggera con i Campionati Italiani Prove Multiple, il Meeting Città di Lucca e i Campionati italiani Allievi U18.

Spazio anche agli eventi internazionali di taekwondo con i World Taekwondo Junior Championships e gli European Taekwondo Championships, oltre ai grandi appuntamenti del tiro a volo come la Coppa del Mondo ISSF, l’Italian Green Cup e l’Emir Cup.

Nel calendario anche il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving dedicato alla scherma.

Accanto alle dirette, Sportface TV proporrà anche una library dedicata ai grandi protagonisti dello sport italiano e internazionale.

Tra i contenuti di punta: “Furious – La storia di Andrew Howe”, racconto della carriera dell’ex stella azzurra dell’atletica Andrew Howe; “King Carl – Howe meets Lewis”, con Carl Lewis intervistato durante Parigi 2024; e gli speciali “INSIDE” dedicati a Federica Pellegrini, Vanessa Ferrari, Asia D’Amato, Alice D’Amato e Nadia Battocletti.