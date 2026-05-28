Roland Garros, Sinner torna sullo Chatrier: Cerundolo secondo ostacolo a Parigi

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 28 maggio, per il secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo il successo all’esordio contro il francese Clement Tabur, il numero 1 del mondo affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo. La sfida aprirà il programma sul Court Philippe-Chartier a parte dalle ore 12.00

Precedente favorevole per Sinner

Sinner parte naturalmente con i favori del pronostico, ma il match andrà comunque gestito con attenzione. Cerundolo è un avversario abitato alla terra rossa e proverà a rallentare il ritmo azzurro, costringendolo a scambi più lunghi e lavorati.

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L’unici precedente tra i due, però, sorride nettamente a Sinner: a Wimbledon 2023 l’altoatesino si impose con un netto 6-2, 6-2, 6-2. Parigi, ovviamente, è un’altra storia, ma il numero 1 ha tutte le armi per indirizzare subito la partita.

Dove vedere il match

La partita non sarà trasmessa in diretta tv tradizionale. Sarà però disponibile in streaming su Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Per Sinner è il secondo passo nella sua corsa al titolo parigino: il sorteggio gli offre un turno sulla carta accessibile, ma in uno Slam la parola d’ordine resta sempre la stessa, chiudere in fretta, spendere poco e non regalare nulla.