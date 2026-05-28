Roma 2026, si parte con il fioretto Cadetti: dieci giorni di grande scherma nella Capitale

Scatta oggi alla Fiera di Roma la grande avventura dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani, primo capitolo della kermesse tricolore “Roma 2026”. La giornata inaugurale sarà dedicata al fioretto Under 17, con in palio i titoli maschile e femminile. È il primo atto di dieci giorni di gare che porteranno nella Capitale il meglio della scherma italiana.

Fioretto Cadetti protagonista nella prima giornata

Il programma odierno si apre con il fioretto maschile Cadetti, al via dalle ore 10.00, mentre la prova femminile scatterà alle 12.00. Le fasi finali inizieranno nel pomeriggio: alle 17.15 per il tabellone maschile e alle 18 per quello femminile.

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Le gare rappresentano il primo appuntamento ufficiale di una manifestazione ampia e inclusiva, che proseguirà nei prossimi giorni con le competizioni Giovani, gli Assoluti Frecciarossa olimpici e le prove paralimpiche e non vedenti.

Diretta su Assalto TV e pedane live su YouTube

Le fasi decisive della giornata saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, disponibile sulla piattaforma Sportface a partire dalle 17.15. Tutte le otto pedane colorate della Fiera di Roma saranno inoltre visibili in live streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma. Una copertura pensata per seguire ogni assalto, dai primi turni fino agli incontri per il titolo.

Roma 2026 parte quindi con il passo giusto: giovani talenti in pedana, finali in streaming e una lunga maratona tricolore tutta da vivere.