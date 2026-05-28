Giro d’Italia, il Muro di Ca’ del Poggio accende la Fai della Paganella-Pieve di Soligo

Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi la diciottesima tappa, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo: 171 chilometri che rappresentano l’ultima frazione relativamente gestibile prima di un fine settimana durissimo. Non sarà una giornata da alta montagna, ma il finale può comunque creare scompiglio, soprattutto grazie al Muro di Ca’ del Poggio, posto a pochi chilometri dal traguardo.
Percorso mosso e finale esplosivo
La prima difficoltà sarà il Fastro, salita di terza categoria lunga 3,2 chilometri con pendenza media del 3,9%. Dopo il traguardo intermedio di Guia e il chilometro RedBull al km 154,3, la corsa entrerà nella fase delicata.
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Le brevi asperità di Combai e Tarzo anticiperanno il Muro di Ca’ del Poggio: 1,1 chilometri al 12,3% medio, con punte fino al 19%. Una rampa breve ma durissima, perfetta per chi vuole rompere gli equilibri prima del finale in leggera salita.
Fuga o velocisti resistenti: Ganna può provarci
La tappa sembra aperta a più scenari. Una fuga da lontano può arrivare al traguardo, ma alcune squadre potrebbero provare a genere chiusa la corsa per i velocisti più resistenti. Paul Magnier cercherà di resistere per inseguire punti preziosi in ottica Maglia Ciclamino, mentre Jhonatan Narvaez potrebbe scegliere una corsa più aggressiva per continuare a raccogliere punti. In casa Italia attenzione a Filippo Ganna, profilo ideale per tentare un’azione sul muro finale.
Partenza fissata per le ore 13.15 con arrivo previsto intorno alle 17.15; diretta su Rai Sport HD, Rai 2 e varie piattaforme streaming.