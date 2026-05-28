Muore a 21 anni, perdita terribile per il calcio

Ci sono notizie che nel calcio fanno rumore in modo diverso. Non hanno a che fare con risultati, mercato o trofei. Arrivano all’improvviso e fermano tutto. Per qualche minuto spariscono discussioni, classifiche e polemiche. Resta soltanto quella sensazione strana che il pallone, a volte, diventi improvvisamente piccolo davanti a certe storie.

Quando un ragazzo di 21 anni muore, il calcio smette di essere soltanto calcio. Nelle ultime ore è arrivata la notizia della morte di Victor Udoh, attaccante nigeriano passato negli ultimi anni attraverso esperienze importanti in Europa tra Belgio, Inghilterra e Repubblica Ceca. Aveva appena 21 anni.

Le circostanze del decesso, però, restano ancora poco chiare e attorno alla vicenda c’è grande riserbo. Diverse ricostruzioni parlano di elementi sospetti, mentre le autorità stanno cercando di capire cosa sia realmente successo.

Udoh, il dolore di famiglia, amici ed ex compagni

Udoh era uno di quei giocatori che nel calcio moderno vengono definiti prospetti. Rapido, offensivo, con margini ancora enormi davanti a sé.

Aveva lasciato la Nigeria molto giovane per provare a costruirsi una carriera in Europa. Al Royal Antwerp aveva iniziato a farsi notare davvero, soprattutto nel settore giovanile, dove aveva mostrato numeri interessanti. Da lì erano arrivate le prime occasioni importanti e poi il trasferimento al Southampton, un passaggio che sembrava poter aprire scenari ancora più grandi.

Il percorso però aveva preso altre direzioni. Esperienze diverse, cambi di squadra, la ricerca di continuità. Come succede a tanti ragazzi che provano a costruirsi spazio nel calcio professionistico. A colpire, più delle statistiche o dei numeri, sono stati i messaggi arrivati nelle ore successive.

Ex compagni, amici e persone che avevano condiviso una parte del percorso con lui hanno raccontato un ragazzo tranquillo, sorridente, molto legato alla sua carriera. Pierre Dwomoh, che aveva giocato con lui in Belgio, ha ricordato una delle loro ultime conversazioni e il desiderio di Udoh di continuare ad allenarsi per trovare nuove opportunità.

Anche l’Anversa ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio rivolto alla famiglia e alle persone che gli erano vicine. Una cosa va chiarita: al momento non ci sono conferme ufficiali sulle cause della morte e diverse ipotesi circolate nelle ultime ore restano soltanto ipotesi. Le indagini sono ancora in corso