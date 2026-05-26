Roland Garros, Sinner debutta in serata: Tabur primo ostacolo sulla strada di Parigi

Comincia oggi l’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 del mondo farà il suo esordio contro il francese Clement Tabur, wild card del torneo, nella sessione serale sul Court Philippe-Chartier. Il match è in programma non prima delle 20.15. Per l’azzurro parte così la corsa al titolo parigino, l’unico Slam che ancor manca nella sua collezione.

Sinner favorito, ma Parigi chiede subito attenzione

Sinner arriva a Parigi con grandi ambizioni e con la consapevolezza di essere l’uomo da battere. Lo scorso anno il Roland Garros gli era sfuggito dopo una finale durissima contro Carlos Alcaraz, rimasta inevitabilmente nella memoria.

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Ora l’altoatesino riparte da un primo turno sulla carta favorevole, ma da gestire con serietà: Tabur non ha nulla da perdere a avrà dalla sua il pubblico francese. Tra i due non ci sono precedenti, dettaglio che rende l’esordio ancora più particolare.

Tabur, la wild card inattesa: dove vedere il match

La storia di Tabur è curiosa, visto che il francese non era inizialmente destinato al tabellone principale, ma il forfait di Lorenzo Musetti ha cambiato gli incastri, portando Wawrinka nel main draw e liberando una wild card per il 26enne di Reims. Per lui sarà la grande occasione sul campo più prestigioso di Francia contro il numero 1 ATP.

La sfida non sarà trasmesse in diretta tv, ma sarà disponibile in streaming su Discovery +, HBO Max, DAZN e TimVision.