MotoGP, Marquez vuole tornare al Mugello: quando arriverà la risposta definitiva

Marc Marquez vuole accelerare il suo ritorno in pista e punta dritto verso il Mugello: serve, però, l’ok definitivo da parte dei medici

Marc Marquez non molla per il Mondiale e contro il suo corpo. Il fenomeno delle due ruote, fermo dopo la rovinosa caduta nella Sprint di Le Mans, punta tutto sul Gran Premio d’Italia per tornare in sella.

La strada è ancora in salita, ma la determinazione del pilota Ducati Factory non vacilla: giovedì, sul tracciato toscano, saprà se potrà gareggiare. L’iter è rigoroso: prima una visita con i medici di fiducia poi, solo se l’esito sarà positivo, un test su moto da strada per valutare sensazioni e condizioni fisiche.

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Infine, il verdetto definitivo del dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, che autorizzerà o meno la partecipazione. Marquez ha subito due interventi chirurgici: uno per la frattura al quinto metatarso del piede destro, l’altro per sistemare viti nella spalla già lesionata in Indonesia. Giovedì, in tal senso, sarà una giornata decisiva.

Le condizioni di Marquez verso il Mugello

Due operazioni alle spalle, un solo obiettivo: recuperare in tempi record. La classifica non aspetta: il distacco da Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, aumenta gara dopo gara, e il titolo rischia di scivolare via.

A questo punto, ogni giorno conta. La sua iscrizione alla lista provvisoria del Mugello conferma la volontà di esserci, ma la decisione finale dipenderà dalla risposta del corpo. I box Ducati osservano con attenzione: il talento di Marquez è innegabile, ma la prudenza resta d’obbligo.

Se il via libera arriverà, il teatro del Mugello assisterà a uno dei ritorni più attesi degli ultimi mesi. In caso contrario, la squadra lavorerà per garantirgli una preparazione ottimale in vista del prossimo appuntamento. È partito il conto alla rovescia.