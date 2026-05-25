Curling, Stefania Constantini annuncia il nuovo team: c’è Angela Romei, tutti i nomi

C’è un riassetto decisamente importante nel curling italiano al femminile: Stefania Constantini ha ufficializzato la sua nuova squadra

Stefania Constantini volta pagina. Con un annuncio affidato a Instagram, l’icona olimpica del doppio misto ha ufficializzato la nascita del suo nuovo team di curling, segnando una svolta storica dopo la frattura consumatasi nella Nazionale femminile azzurra.

“Nuova stagione, nuova squadra! Siamo pronte per questo nuovo inizio. E voi?”, parole essenziali ma cariche di significato, accompagnate dall’hashtag #teamconstantini, che sanciscono la rifondazione del progetto sportivo della veneta.

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La scelta dei nomi parla chiaro: al fianco della skip, oro a Pechino 2022, tornano Angela Romei – al centro del dibattito dopo l’esclusione dalle Olimpiadi casalinghe – e le sorelle Lucrezia e Allegra Grande. Una formazione inedita, costruita per guardare al futuro con ambizione, dopo un quadriennio chiuso con risultati inferiori alle aspettative ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Le nuove squadre femminili del curling

Alle spalle restano mesi di tensioni, incomprensioni tecniche e un clima reso insostenibile dalla pressione mediatica. Parallelamente, l’altra anima del curling femminile italiano prosegue con Giulia Zardini Lacedelli skip, affiancata da Marta Lo Deserto, Elena Mathis e l’innesto di Rachele Scalesse dalla Nazionale juniores.

Due strade, una sola missione: ridare competitività all’Itizia sulla scena internazionale. Constantini, forte dell’esperienza positiva con Amos Mosaner nel misto, punta a ricostruire coesione e identità.

La sfida è aperta: il prossimo quadriennio olimpico richiede scelte coraggiose. Il messaggio ai tifosi è un invito a seguire il viaggio. La strada è in salita, ma la determinazione non manca. Il curling azzurro osserva, sperando che questa rivoluzione porti nuovi allori.