Roland Garros, Cobolli vince il derby contro Pellegrino: il prossimo avversario

Flavio Cobolli non sbaglia al Roland Garros e manda a casa Andrea Pellegrino nel derby italiano: cosa è successo nel tardo pomeriggio di oggi

Flavio Cobolli supera senza troppe incertezze il primo scoglio del Roland Garros, firmando un successo contro Andrea Pellegrino nel derby tutto italiano su terra rossa francese. Sul Philippe-Chatrier, il tennista romano, testa di serie numero dieci, ha regolato il connazionale – numero 124 ATP – con il punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-3 in due ore e ventitré minuti.

Una prova di maturità per il romano in una stagione altalenante, che ha gestito con freddezza i momenti decisivi. Nel primo set, la svolta al nono gioco: Pellegrino non chiude a rete e subisce il passante vincente per il 5-4. Cobolli capitalizza e chiude 6-4.

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Il secondo parziale è un equilibrato braccio di ferro: nessun break, tutto deciso al tie-break, dove il romano accelera con un fulmine di diritto sul 3-1 e sigilla 7-4. Nella terza frazione, Cobolli parte a razzo: break immediato e doppio vantaggio per il 4-0. Pellegrino reagisce con orgoglio, recupera un break e accorcia sul 5-3, ma non basta.

La gestione di Cobolli contro Pellegrino: ora si guarda avanti

Cobolli annulla anche tre palle break, si procura il match point con un diritto incrociato e chiude con un rovescio lungolinea per il 6-3 definitivo.

I numeri premiano il vincitore: nove ace, 64% di prime, 41 vincenti contro i 18 dell’avversario. Al secondo turno, Cobolli attende il vincente tra Yibing Wu e Marcos Giron.

Si tratta di un esordio convincente che rilancia le ambizioni del tennis azzurro sulla terra di Parigi, confermando la crescita costante del romano nel circuito maggiore. La strada è lunga, ma la direzione è quella giusta.