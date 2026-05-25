Serie A, UFFICIALE: Cardinale rivoluziona il Milan! Allegri esonerato, via tutta la dirigenza

Sono ore caldissime in casa Milan: Massimiliano Allegri è stato esonerato, ma Cardinale ha scelto di fare tabula rasa anche della dirigenza

Un vero e proprio terremoto ha investito Casa Milan. A poche ore dalla sconfitta interna contro il Cagliari, che ha sancito l’esclusione dalla prossima Champions League, la proprietà RedBird ha azzerato l’intera area sportiva del club.

Con effetto immediato, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore rossonero. Ma allo stesso tempo – e con un solo comunicato -, si sono conclusi i rapporti con l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada.

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Una decisione senza precedenti, che fotografa la gravità del momento: nel comunicato, il club definisce la stagione appena chiusa un ‘fallimento inequivocabile’, sottolineando come il crollo finale abbia vanificato un campionato inizialmente promettente, con la squadra stabilmente nelle prime due posizioni fino a poche settimane fa.

Il fallimento del Milan e la rivoluzione in meno di 24 ore

Il mandato della proprietà era chiaro: ritorno in Champions e costruzione di una squadra competitiva per lo scudetto. Gli obiettivi non sono stati raggiunti e la risposta è stata drastica. Restano in carica il presidente Paolo Scaroni, il CFO Stefano Cocirio e il CRO Maikel Oettle.

Spetterà dunque a Zlatan Ibrahimović e Massimo Calvelli il delicato compito di ricostruire l’organigramma: cercare un nuovo tecnico, un direttore sportivo e un manager capaci di ridare identità e ambizione al Milan.

Senza Champions, i ricavi caleranno sensibilmente, rendendo ancor più cruciale una gestione oculata del mercato. I tifosi, che hanno già contestato pubblicamente Gerry Cardinale, osservano con scetticismo questa rivoluzione totale. Bisogna recuperare credibilità e tornare a fare risultati il prima possibile.