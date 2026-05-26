Compak Sporting, grande partecipazione al 4° Gran Premio: 642 tiratori in pedana

Il Compak Sporting è stato protagonista nel weekend del 23 e 24 maggio con il 4° Gran Premio da 100 piattelli. La manifestazione ha coinvolti in cinque sedi: TAV Campo Castiello, TAV La Torre, TAV Arlunese, TAV Torreta e TAV Santa Lucia di Piace. Un appuntamento che ha messo in evidenza numeri importanti e un livello tecnico molto alto.

Campo Castiello il più affollato, Boldrini firma il 99/100

Il TAV Campo Castiello, Campania, ha registrato la partecipazione più alta con 150 tiratori. In Eccellenza si è imposto Simone Consolini con 96/100, davanti a Salvatore Rea e Raffaele Donnarumma, entrambi a quota 95.

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Al TAV di La Torre di Pisa, invece, la copertina è stata tutta per Filippo Boldrini, capace di vincere l’Eccellenza con uno straordinario 99/100, miglior punteggio del weekend. Nella stessa sede, spazio anche ai successi di Giulia Allgrucci tra le Ladies e Thomas Metti tra gli Junior.

Bene anche Arlunese, Torretta e Santa Lucia di Piace

Al TAV Arlunese, dove hanno gareggiato 136 tiratori, successo in Eccellenza per Marco Mantovani con 97/100, davanti a Michele Ghetta e Nicola Amadei. In Calabria, al TAV Torretta, il miglior risultato è arrivato da Gabriele Morabito, primo con 98/100, mente tra le Ladies ha vinto Elisa Elastico.

Al TAV Santa Lucia di Piave, infine, Cristian Camporese ha conquistato l’Eccellenza con 98/100, precedendo Simone Marcucci e Nicola Amaadei.