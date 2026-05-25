Hockey ghiaccio, l’Italia perde contro la Slovenia e retrocede in Division I

L’Italia ha perso anche contro la Slovenia concludendo un periodo da incubo: la retrocessione in Division I ora è realtà

Sconfitta e retrocessione. L’Italia dell’hockey su ghiaccio saluta la Top Division dei Mondiali dopo l’1-5 subito dalla Slovenia nella gara verità di Friburgo. Agli azzurri di Jukka Jalonen serviva una vittoria nei tempi regolamentari per agganciare la salvezza, ma il sogno si è infranto contro una squadra più cinica e determinata.

La partita si era messa bene: al 17’26” del primo periodo, Pietroniro aveva sbloccato il match con un tiro all’incrocio, accendendo le speranze. Tuttavia, nella ripresa il copione è cambiato radicalmente. La Slovenia ha pareggiato con Torok, poi ha preso il largo con Drozg e Mahkovec, approfittando di un calo fisico e mentale degli italiani.

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Nel terzo tempo, con la luce ormai spenta, Jezovsek ha sigillato il 5-1 definitivo. Pochi gli spunti positivi: la parata di Clara su Maver e il palo di Mantinger in una partita che ha mostrato tutti i limiti della squadra azzurra in momenti decisivi.

Incubo retrocessione per l’Italia: com’è andata

Ora l’Italia prepara il ritorno in Division I, con la consapevolezza di un progetto da rilanciare. Jalonen e la federazione dovranno analizzare errori e criticità di un torneo che ha regalato solo un punto nelle prime sei gare.

La retrocessione pesa, ma può diventare stimolo per ricostruire. Il cammino per tornare tra le grandi è lungo, ma il talento nel movimento italiano non manca. Serve continuità, investimenti e pazienza. L’appuntamento è alla prossima edizione, con l’obiettivo di riconquistare subito il palcoscenico che conta. La strada è in salita, ma la determinazione degli azzurri resta intatta.