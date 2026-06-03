Roland Garros, crolla Sabalenka: Shnaider firma la sorpresa e vola in semifinale

La numero uno del mondo si arrende in tre set dopo aver vinto il primo parziale. Diana Shnaider conquista la prima semifinale Slam della carriera e ora sfiderà la favola polacca Maja Chwalinska.

Il tabellone femminile del Roland Garros perde la sua principale favorita. Aryna Sabalenka, numero uno del ranking mondiale, è stata eliminata nei quarti di finale dalla russa Diana Shnaider, che si è imposta con il punteggio di 3-6 7-5 6-0 al termine di una sfida ricca di colpi di scena.

Per la 22enne russa si tratta del miglior risultato della carriera in uno Slam e della prima qualificazione a una semifinale Major.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sabalenka parte forte, poi si spegne

L’inizio del match sembrava confermare il pronostico della vigilia.

Sabalenka ha conquistato il primo set per 6-3 mostrando la consueta aggressività da fondo campo e dando l’impressione di avere il controllo della situazione.

Nel secondo parziale, però, la partita è cambiata. Shnaider ha alzato il livello del proprio tennis, trovando maggiore continuità negli scambi e riuscendo a restare agganciata al match fino ai giochi decisivi.

Sul 5-5 è arrivato il break che ha indirizzato il set verso la russa, capace di chiudere 7-5 e trascinare la sfida al terzo.

Terzo set senza storia

La reazione della numero uno del mondo non è mai arrivata.

Nel parziale decisivo Shnaider ha dominato dall’inizio alla fine, approfittando del calo fisico e mentale della bielorussa. Il 6-0 conclusivo fotografa perfettamente l’andamento di un set a senso unico.

Una vittoria pesantissima che conferma la crescita della giovane russa, sempre più protagonista nel circuito femminile.

Adesso la semifinale con Chwalinska

Per Shnaider il torneo continua con una sfida dal sapore inatteso.

In semifinale troverà infatti la sorprendente Maja Chwalinska, numero 114 del mondo e protagonista di una delle storie più belle di questa edizione del Roland Garros.

La polacca, partita dalle qualificazioni, ha raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale Slam e ora sogna un’altra impresa.

Da una parte il talento emergente di Shnaider, dall’altra la favola di Chwalinska: una delle due giocherà la prima finale Slam della propria carriera.