Roland Garros: programma, orari ed ordine di gioco lunedì 23 maggio con Nadal, Djokovic e tre azzurri

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giubilo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2022 per la giornata di lunedì 23 maggio. S’inizia a fare sul serio nel secondo Slam stagionale. Sul Philippe-Chatrier è previsto l’esordio di Rafael Nadal e Novak Djokovic, rispettivamente opposti all’australiano Thompson e al giapponese Nishioka. In campo anche tre tennisti italiani. Martina Trevisan sarà il primo match di giornata sul Court 12. La toscana vuole continuare a stupire dopo il primo successo a livello di circuito maggiore a Marrakech. Tra lei ed il secondo turno c’è la britannica Dart. Su questo campo sarà la volta anche del lucky loser Franco Agamenone (terzo incontro contro l’americano McDonald). Infine c’è Jasmine Paolini, ultima partita sul Court 5 contro la rumena Begu. Di seguito tutto il programma completo con gli orari nel dettaglio.

COURT PHILIPPE-CHATRIER (INIZIO ALLE ORE 12:00)

(1) Swiatek vs (Q) Tsurenko

A seguire: Parry vs (2) Krejcikova

A seguire: Thompson vs (5) Nadal

Non prima delle ore 20:45: (1) Djokovic vs Nishioka

COURT SUZANNE-LENGLEN (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Anisimova vs Osaka

A seguire: Wawrinka vs Moutet

A seguire: (5) Kontaveit vs Tomljanovic

A seguire: Harris vs Gasquet

COURT SIMONNE-MATHIEU (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Dodin vs Petkovic

A seguire: (10) Norrie vs (WC) Guinard

A seguire: (Q) Noskova vs (12) Raducanu

A seguire: Paire vs Ivashka

COURT 14 (INIZIO ALLE ORE 11)



(15) Azarenka vs Bogdan

A seguire: Watson vs (WC) Jaquemot

A seguire: Balazs vs (20) Cilic

Non prima delle ore 17:00: Rinderknech vs Bublik

COURT 7 (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Andreescu vs (Q) Bonaventure

A seguire: (29) Evans vs F. Cerundolo

A seguire: Fucsovics vs (Q) Blancaneaux

A seguire: (22) Keys vs Kalinskaya

COURT 6 (INIZIO ALLE ORE 11:00)

(Q) Rodriguez Taverna vs (13) Fritz

A seguire: (WC) Jeanjean vs Parrizas Diaz

A seguire: (21) Kerber vs Frech

A seguire: (27) Korda vs Millman

COURT 4 (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Tabilo vs (Q) Gojo

A seguire: Schmiedlova vs Kucova

A seguire: Molcan vs Coria

A seguire: (30) Alexandrova vs Minnen

COURT 5 (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Zanevska vs Q. Zheng

A seguire: Lajovic vs Baez

A seguire: (Q) Gombos vs (LL) Cachin

A seguire: Begu vs Paolini

COURT 8 (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Bondar vs (32) Kvitova

A seguire: (22) Basilashvili vs Cressy

A seguire: (Q) Zhu vs (29) Kudermetova

A seguire: Garin vs (30) Paul

COURT 9 (INIZIO ALLE ORE 11:00)

(Q) Grammatikopoulou vs (WC) Saville

A seguire: Nakashima vs Majchrzak

A seguire: M. Ymer vs Duckworth

A seguire: (WC) Volynets vs Golubic

COURT 12 (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Trevisan vs Dart

A seguire: Riske vs Yastremska

A seguire: McDonald vs (LL) Agamenone

A seguire: Martinez vs Laaksonen

COURT 13 (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Krajinovic vs (17) Opelka

A seguire: Kovinic vs (25) Samsonova

A seguire: (28) Kecmanovic vs Etcheverry

A seguire: Rus vs (16) Rybakina