Roland Garros, oggi la finale: Andreeva vede la gloria, Chwalinska sogna l’impresa

Il Roland Garros 2026 è pronto a incoronare la sua nuova regina. In finale si sfideranno Mirra Andrea e Maja Chwalinska, entrambe alla prima finale Slam della carriera. La russa parte nettamente favorita, mentre la polacca arriva all’ultimo atto da grande sorpresa del torneo, dopo una cavalcata partita addirittura dalle qualificazioni.

Andreeva favorita: Parigi può consacrarla

Andreeva ha dominato il proprio percorso, concedendo appena un set e perdendo undici game in meno rispetto alla sua avversaria. Nei quarti ha travolto Sorana Cirstea, poi in semifinale ha superato Marta Kostyuk, confermando un feeling speciale con campi parigini, dove già nel 2024 era arrivata in semifinale a sol diciassette anni.

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Ora la russa può conquistare il primo Slam della carriera e certificare definitivamente una crescita che sembra destinata a portarla stabilmente ai vertici del tennis mondiale.

Chwalinska, favola da qualificata

Dall’altra parte c’è la storia incredibile di Chwalinska. Prima di questo torneo non aveva mai battuto una top 50 e si presentava a Parigi da numero 114 del ranking. Poi la corsa da sogno: qualificazioni superate, vittorie pesanti e successi contro Kainskaya nei quarti e Shnaider in semifinale.

Con il titolo scalerebbe circa cento posizioni e completerebbe una delle imprese più clamorose nella storia recente del tennis femminile. Il pronostico dice Andreeva, ma le favole, si sa, non sempre leggono il ranking.