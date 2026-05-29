Roland Garros: impresa di Fonseca, rimonta Djokovic e lo elimina

Anche Novak Djokovic esce di scena al terzo turno del Roland Garros 2026. L’ex numero uno al Mondo eliminato per mano del diciannovenne Joao Fonseca, capace di rimontare due set di svantaggio dopo quasi cinque ore di intensa battaglia sul Philippe-Chatrier.
Il dominio iniziale di Djokovic e la reazione del giovane tennista brasiliano
Djokovic fuori come Sinneri. Il fuoriclasse serbo sfiora il passaggio del turno ma cedere dinanzi alla fisicità dell’avversario. Nole entra in campo con la consueta autorità agonistica, imponendo il proprio ritmo da fondo campo e chiudendo i primi due parziali con un doppio 6-4 che sembra ipotecare la qualificazione.
Dal giugno del 2010 Djokovic non ha mai perso un match nei tornei del Grande Slam dopo essersi trovato in vantaggio di due set a zero, collezionando da allora ben 216 successi consecutivi. Fonseca fatica inizialmente a trovare il giusto timing dei colpi sul campo centrale di Parigi, ma dimostra grande carattere e non esce mai mentalmente dall’incontro.
Nel terzo set però l’andamento della partita cambia vistosamente. Il numero quattro del mondo accusa un evidente calo fisico e perde progressivamente brillantezza negli spostamenti laterali. Il giovane brasiliano ne approfitta subito, aumenta il ritmo con il fondamentale del diritto e conquista il parziale per 6-3, riaprendo una sfida fino a quel momento saldamente nelle mani del campione serbo.
Il quarto set si trasforma in una splendida battaglia di altissimo livello tecnico, risolta sul 6-5 in favore di Fonseca grazie a una serie di accelerazioni vincenti che trascinano l’incontro al quinto e decisivo parziale.
La rimonta al quinto set e i numeri definitivi del match
Nel set conclusivo Djokovic prova a reagire d’orgoglio, conquista il break nel quarto game, ma subisce l’immediato contro-break di un Fonseca impeccabile. Sul 5-5 il diciannovenne gioca un game perfetto, firma il sorpasso definitivo e chiude i conti nel turno successivo con tre ace consecutivi per il 7-5 finale.
Le statistiche complessive certificano lo spessore dell’incontro: Fonseca mette a referto 68 vincenti a fronte di 47 errori gratuiti, mentre Djokovic risponde con 70 vincenti e 39 gratuiti. Con il punteggio finale di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, il campioncino brasiliano si prende la scena a Parigi ed ora punta al torneo.