Campionati italiani cadetti e giovani: vincono Iaquinta e Pinna al fioretto, gli highlights

La seconda giornata dei Campionati Italiani di scherma Roma 2026 assegna i titoli Under 20 di fioretto, incoronando Emanuele Iaquinta e Vittoria Pinna.

I successi di Iaquinta e Pinna nelle finali del fioretto Giovani

Nel fioretto maschile, Emanuele Iaquinta ha confermato l’ottimo stato di forma conquistando il titolo nazionale. Il romano delle Fiamme Gialle, classe 2008, ha superato in finale il compagno di squadra Elia Pasin per 15-12, vincendo un match molto combattuto. Questo risultato impreziosisce una stagione già eccellente, caratterizzata dal trionfo in Coppa del Mondo Junior e dal bronzo iridato a Rio.

Al terzo posto hanno chiuso Mattia De Cristofaro del Centro Sportivo Carabinieri e Federico De Michieli Vitturi del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

Ai piedi del podio si sono piazzati Nicolò Collini, Riccardo Mancini, Manfredi Di Russo e Djibril Mbaye.

Nella gara femminile, Vittoria Pinna ha invece vinto lo scudetto Under 20. L’atleta del Centro Sportivo Esercito ha battuto nettamente nell’atto conclusivo Greta Saioni del Frascati Scherma con il punteggio di 15-8. Hanno completato il podio, mettendosi al collo il bronzo, Alessandra Tavola delle Fiamme Rosse ed Elena Picchi del Fides Livorno. Quest’ultima è stata l’unica cadetta a inserirsi tra le prime posizioni. La classifica delle prime otto ha visto anche i piazzamenti di Greta Collini, Sofia Piccini, Letizia Gabola e Sophie Bardes.

Il programma di domani tra i Cadetti e l’esordio degli Assoluti

La manifestazione prosegue domani con un programma intenso. Le pedane capitoline ospitano le prove dei Cadetti di sciabola, con le fasi decisive trasmesse in diretta streaming sulla nostra piattaforma Sportface a partire dalle 12.45.

La terza giornata segna soprattutto l’esordio degli Assoluti, l’appuntamento più atteso della rassegna. I campioni del fioretto maschile e femminile si sfidano nei turni preliminari fino ai quarti di finale all’interno degli spazi della Fiera di Roma.

Tutte le otto pedane colorate dell’impianto godono della copertura integrale su Sportface

Tanta attesa anche per la sessione serale, quando l’evento si sposta in una delle location più iconiche della capitale. Dalle ore 20, le finali per l’assegnazione delle medaglie si svolgono infatti sulla suggestiva terrazza del Pincio.

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