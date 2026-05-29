Calciomercato: affondo per Nico Paz, l’annuncio di Suwarso

Il futuro di Nico Paz accende il mercato. Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Spagna, il neo tecnico del Real José Mourinho vorrebbe riportare subito il talento argentino al Real Madrid, complicando i piani del Como.
La posizione di Mourinho e la volontà del giocatore
Il calciomercato estivo si infiamma. Nelle ultime ore al centro degli intrecci di mercato di Real e Como è finto Nico Paz.
Il trequartista argentino, che ha incantato l’Italia con la maglia dei lariani, potrebbe far ritorno in Liga.
Nonostante l’ultima esaltante stagione sulle rive del lago, ed il desiderio espresso dal giocatore di rimanere un altro anno in Lombardia sotto la guida di Cesc Fàbregas, il suo futuro potrebbe non essere in Serie A.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, José Mourinho avrebbe manifestato la ferma intenzione di bloccare la permanenza del fantasista in Serie A. L’allenatore portoghese avrebbe chiesto alla dirigenza dei Blancos di esercitare il diritto di recompra per inserire il classe 2004 in orgniaco nella prossima stagione.
La presa di posizione netta di Josè complica inevitabilmente la strategia del club lombardo, che stava provando a pianificare la nuova stagione confermando il giovane talento argentino come perno centrale del progetto tecnico.
Nonostante la qualificazione in Champions League, e la disponibilità economica praticamente illimitata degli Suwarso, il destino di Nico Paz non dipende completamente dal club lombardo.
La dirigenza del Como avrebbe in ogni caso intenzione di provare ad insistere con il Real nelle prossime settimane, provando a trattare con il club spagnolo per prolungare il prestito. Tuttavia non sarà semplice trovare la quadra.
Da un lato, il club italiano potrebbe permettere a Paz di giocare in Champions da protagonista, dall’altro il sogno di ogni calciatore, quello di indossare da protagonista la maglia del Real.
Le dichiarazioni di Suwarso e i possibili scenari
Sulla questione in setata è intervenuto il presidente del Como, Suwarso, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per chiarire la situazione.
Il patron ha confermato l’esistenza dell’accordo con il Real, ricordando l’esistenza del diritto di recompra.
Lo stesso Suwarso ha ricordato come in caso ogni decisione spetterà al calciatore, oggi chiamato a decidere se dire “no” ad un ritorno immediato a Madrid, o restare in Italia per puntare a qualcosa di ancor più grande. La palla passa ora al Real Madrid e all’entourage di Nico Paz.