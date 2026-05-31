Giro d’Italia 2026, Jonathan Milan domina a Roma: Vingegaard conquista la maglia rosa

Il velocista della Lidl-Trek si impone nell’ultima tappa della corsa rosa davanti a Giovanni Lonardi e Paul Penhoet. Jonas Vingegaard festeggia il successo finale nella classifica generale, con Davide Piganzoli migliore degli italiani.

Jonathan Milan chiude il Giro d’Italia 2026 con una vittoria di prestigio nella passerella finale di Roma. Il corridore della Lidl-Trek ha conquistato la ventunesima e ultima tappa della corsa rosa, una frazione di 131 chilometri con partenza e arrivo nella Capitale, imponendosi allo sprint davanti a Giovanni Lonardi e Paul Penhoet.

La giornata ha celebrato anche il trionfo di Jonas Vingegaard, che porta a casa la classifica generale dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia.

Milan firma la volata finale

Come da tradizione, la tappa conclusiva è stata caratterizzata inizialmente dai festeggiamenti per i vincitori delle varie classifiche e dalla celebrazione della maglia rosa.

Una volta entrati nel circuito cittadino di Roma, sono iniziati i primi tentativi di fuga. Ben Turner (Ineos) e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) hanno provato ad anticipare il gruppo, senza però riuscire a costruire un margine significativo.

Successivamente Rochas (Groupama-FDJ) e Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech) hanno guadagnato alcuni secondi di vantaggio, ma il gruppo non ha mai lasciato spazio ai tentativi di attacco.

Ganna ci prova nel finale

Negli ultimi chilometri la corsa si è accesa grazie all’iniziativa di Filippo Ganna, che ha tentato di sorprendere il gruppo insieme a Sobrero e Stuyven.

L’azione si è però esaurita a circa tre chilometri dal traguardo, spianando la strada alle squadre dei velocisti.

Nello sprint conclusivo Jonathan Milan ha lanciato la propria progressione al momento giusto, riuscendo a precedere tutti e conquistare l’ultimo successo di tappa della corsa.

Ordine d’arrivo della 21ª tappa

Jonathan Milan (Lidl-Trek) Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) Paul Penhoet (Groupama-FDJ)

Vingegaard vince il Giro d’Italia

La classifica generale non ha subito variazioni nell’ultima giornata e ha incoronato Jonas Vingegaard come vincitore del Giro d’Italia 2026.

Il danese conclude così al primo posto la corsa rosa, al termine di tre settimane da protagonista.

Tra gli italiani il migliore è stato Davide Piganzoli, che ha chiuso l’edizione 2026 in ottava posizione nella graduatoria generale.