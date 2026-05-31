Sveva Gerevini da record a Gotzis: 6413 punti nell’eptathlon nel giorno del suo compleanno

L’azzurra firma il nuovo record italiano dell’eptathlon nell’Hypomeeting di Gotzis. Nel giorno dei suoi 30 anni conquista il quinto posto finale e ottiene la qualificazione per gli Europei di Birmingham.

Una giornata da ricordare per sempre. Sveva Gerevini celebra il trentesimo compleanno nel modo migliore possibile, firmando il nuovo record italiano dell’eptathlon durante l’Hypomeeting di Gotzis, in Austria.

L’atleta dei Carabinieri ha totalizzato 6413 punti, migliorando il precedente primato nazionale di 6379 punti che lei stessa aveva stabilito agli Europei di Roma 2024. Il risultato le consente inoltre di ottenere la qualificazione per gli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, superando ampiamente il minimo richiesto di 6320 punti.

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Nuovo record italiano e quinto posto finale

Alla sua prima partecipazione nell’Hypomeeting di Gotzis, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale delle prove multiple, Gerevini ha centrato anche un eccellente quinto posto nella classifica finale.

Un risultato costruito gara dopo gara e impreziosito da una seconda giornata di altissimo livello che le ha permesso di migliorare il record italiano dopo due stagioni.

Decisivo il giavellotto

La svolta decisiva è arrivata nel giavellotto, penultima prova del programma.

Con una misura di 48,52 metri ottenuta all’ultimo tentativo, l’azzurra ha migliorato il proprio personale di oltre quattro metri, accumulando punti fondamentali per il nuovo record nazionale.

A Gotzis era già arrivato un altro primato personale nel getto del peso, con la misura di 13,48 metri ottenuta nella giornata inaugurale.

Un weekend da protagonista

Nel corso della manifestazione Gerevini ha fatto registrare 13.52 nei 100 ostacoli, 1,74 nel salto in alto, 13,48 nel peso e 23.73 nei 200 metri nella prima giornata.

Nella seconda ha aggiunto 6,13 nel salto in lungo, il già citato 48,52 nel giavellotto e un ottimo 2:09.25 negli 800 metri conclusivi, gara nella quale ha tagliato il traguardo in seconda posizione recuperando tre posti nella classifica generale.

Kalin vince davanti alle olandesi

Il successo finale è andato alla svizzera Annik Kalin, autrice del record nazionale con 6726 punti.

Secondo posto per l’olandese Emma Oosterwegel con 6705 punti, mentre la connazionale Sofie Dokter ha completato il podio con 6627.

Per Sveva Gerevini, però, il quinto posto e il nuovo record italiano rappresentano il miglior modo possibile per festeggiare il compleanno e guardare con fiducia ai prossimi Europei.